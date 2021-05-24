Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Bu tür saldırılardan kaçınmak dikkatli gözler için oldukça kolay olsa da zaman zaman herkes bu saldırılara yem olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken, nereden ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğiniz e-postaları hiç açmamak, açsanız bile içeriğindeki bağlantılara ve eklere dokunmamak. (Webtekno)