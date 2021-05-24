HaberlerGaleriMicrosoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 17:35Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 17:38
Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!
Hackerlar, insanları kandırıp, değerli bilgilere ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Geçtiğimiz haftalar içinde siber suçluların nasıl yöntemler geliştirdiklerine, zararlı yazılımları nasıl yaydıklarına dair haberler ortaya çıkmıştı. Fakat yeni yayınlanan bir güvenlik raporu işin boyutunu ortaya koydu. Güvenlik raporuna göre milyonlarca kötü amaçlı içerik Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı. İşte tüm detaylar...