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Giriş Tarihi: 24.05.2021 17:35 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 17:38

ve 'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Hackerlar, insanları kandırıp, değerli bilgilere ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Geçtiğimiz haftalar içinde siber suçluların nasıl yöntemler geliştirdiklerine, zararlı yazılımları nasıl yaydıklarına dair haberler ortaya çıkmıştı. Fakat yeni yayınlanan bir güvenlik raporu işin boyutunu ortaya koydu. Güvenlik raporuna göre milyonlarca kötü amaçlı içerik ve 'ın servisleri üzerinden yayıldı. İşte tüm detaylar...

Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Teknoloji dünyası siber saldırılara karşı mücadele için yeni önlemler ve teknolojiler geliştirirken aynı şekilde siber saldırı gerçekleştiren hackerlar da yeni sistem ve teknolojilere karşı farklı yöntemler geliştiriyor. Sonsuz bir döngü olan bu durum, en sonunda bulut bilişim alanında da kendisini göstermeye başladı.

Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Kurumsal güvenlik bir şirketinin yetkili olan Ryan Kalember, paylaştığı bir blog yazısında önemli bilgilere yer verdi. Kalember, yalnızca geçtiğimiz yıl güvenli platformlar aracılığıyla 59 milyondan fazla kötü niyetli e-postanın Office 365 üzerinden binlerce müşteriye gönderildiğini açıkladı.

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Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Ryan Kalember, %27'si Gmail üzerinden olmak üzere 90 milyondan fazla kötü niyetli mesajın aracılığıyla gönderildiğini de ekledi. 2021 yılının ilk çeyreğinde 365 üzerinden gönderilen kötü niyetli mesajların sayısı 7 milyonu aştı. Google altyapısındaki sayıysa 45 milyondu. Bu da Google tabanlı saldırılarda yeni bir rekor kırdı.

Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Yapılan araştırma, kötü niyetli mesajları yayınlamak ve popüler bulut işbirliği araçlarından yararlanan insanları hedeflemek için ve altyapılarının kullanıldığını açıkça gösteriyor. Yapılan saldırılarda genellikle kullanıcılara sahte doğrulama sayfalarına yönlendirilen URL'ler gönderiliyor ya da e-postaya bazı ekler ekleniyordu.

Microsoft ve Google'ın servisleri üzerinden yayıldı! Siber korsanların yöntemleri ortaya çıktı!

Bu tür saldırılardan kaçınmak dikkatli gözler için oldukça kolay olsa da zaman zaman herkes bu saldırılara yem olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken, nereden ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğiniz e-postaları hiç açmamak, açsanız bile içeriğindeki bağlantılara ve eklere dokunmamak. (Webtekno)

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