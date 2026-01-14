Haberler
Galeri
Washington Tahran’a müdahale ederse ne olur? Trump’ın tehditleri büyük bir risk ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:51
Washington Tahran’a müdahale ederse ne olur? Trump’ın tehditleri büyük bir risk ortaya çıkardı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert söylemleri yeni bir askeri müdahale ihtimalini güçlendirirken, ABD medyasına göre, Washington için tablo son derece riskli. CNN, olası bir hamlenin ABD'yi yeni bir bölgesel krizin merkezine çekebileceği ve sonuçlarının kontrol edilemeyebileceği uyarısını yapıyor.