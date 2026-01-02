Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Washington–Tahran hattında tansiyon yükseldi: Trump'tan İran'a müdahale mesajı
Giriş Tarihi: 02.01.2026 16:56

Washington–Tahran hattında tansiyon yükseldi: Trump’tan İran’a müdahale mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki yönetim karşıtı protestolara güç kullanılması halinde ABD'nin askeri olarak devreye girebileceği yönündeki tehdidi, Tahran'dan ulusal güvenliği hedef alan bir müdahale olarak nitelendirilirken, İranlı üst düzey yetkililerin "dış müdahaleye izin verilmeyeceği" ve "olası provokasyonlarda ABD üslerinin meşru hedef olacağı" yönündeki sert açıklamalarıyla Washington–Tahran hattındaki gerilim yeniden tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yönetim karşıtı eylemlere ilişkin "İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmaya ateş etmeye hazırız" dedi.

SİLAHLARIMIZ HAZIR, ONLARI KURTARMAYA ATEŞ ETMEYE HAZIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump "İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmaya ateş etmeye hazırız" dedi.

Trump, İran'da ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceğini bildirdi.

ABD'nin herhangi bir müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullandı.

İRAN'DAN TEPKİ

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump şunu bilmelidir ki, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesi, ABD'nin bölgedeki çıkarlarının yok olmasına eşdeğerdir." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin ve Trump'ın tutumlarıyla, İran'da yaşanan protestoların arka planının netlik kazandığını söyleyen Laricani, "Biz geçim konusunda yaşadığı sorunları protesto edenlerle yıkıcı unsurları ayrı değerlendiriyoruz." ifadesine yer verdi.

"İRAN'IN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEYE KALKAN HER MÜDAHALECİ EL, PİŞMAN EDİCİ BİR YANITLA KESİLECEKTİR."

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir." dedi.

Iran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara yönelik müdahale tehdidine sert tepki göstererek, "İranlılar, sorunlarını çözmek için kendi aralarında diyalog ve etkileşim yolunu benimserken hiçbir şekilde dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir" dedi.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, "Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir. Füze kapasitemiz, ABD gibi birkaç yüzyıllık bir devletin aldığı kararlarla ortadan kaldırılamaz." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, "Olası provokasyonlarda ABD üsleri meşru hedeftir" açıklamasında bulundu.