Washington–Tahran hattında tansiyon yükseldi: Trump’tan İran’a müdahale mesajı
Giriş Tarihi: 02.01.2026 16:56
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki yönetim karşıtı protestolara güç kullanılması halinde ABD'nin askeri olarak devreye girebileceği yönündeki tehdidi, Tahran'dan ulusal güvenliği hedef alan bir müdahale olarak nitelendirilirken, İranlı üst düzey yetkililerin "dış müdahaleye izin verilmeyeceği" ve "olası provokasyonlarda ABD üslerinin meşru hedef olacağı" yönündeki sert açıklamalarıyla Washington–Tahran hattındaki gerilim yeniden tırmandı.