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Giriş Tarihi: 11.11.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:05

Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı gerçekleşti. Karşılaşma öncesi ve sonrası sokaklar karıştı. Ülkedeki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, yaşanan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu bildirdi. Joseph, adım adım Hollanda hükümetinin ve medyasının taraflı uygulamalarını gözler önüne serdi.

AA
Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı

Amsterdam'da İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarlarının neden olduğu olayların ardından yaşananları Anadolu Ajansı muhabirine değerlendiren Hollandalı Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Joseph, İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizm olarak yansıtılmasını eleştirdi.

Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı

SORUMLU İSRAİLLİ TARAFTAR

Erev Rav'ın, ülkedeki ilk antisiyonist Yahudi kuruluşu olduğunu belirten Joseph, Ajax-Maccabi Tel Aviv müsabakası öncesi ve sonrasında çıkan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu dile getirdi.

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Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı

MEDYA VE HÜKÜMET OLAYLARI ÇARPITIYOR

Hollanda medyası ve hükümet yetkililerinin, İsrail taraftarlarının başlattığı şiddet olaylarını "Yahudi karşıtlığı" olarak lanse etmesine tepki gösteren Joseph, "İsrail ile Yahudilik farklı kavramlardır.

Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı

İsrail, bir devlettir ve içinde birçok farklı din ve etnik köken barındırır. Yahudilik ise bir dindir. Bu ikisinin aynı gösterilmesi hem Yahudileri hem de Filistinlilerin haklarını savunanları tehlikeye atıyor." dedi.

Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı

ŞİDDET GÖSTERİP MAĞDURU OYNADILAR

Joseph, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sırasında yaşananlarla ilgili, "İsrailli Maccabi taraftarları Amsterdam'a geldi. Binaların üzerindeki özel eşyalara zarar verip Filistin bayrağını indirerek meydanda yaktılar. Bir taksi şoförünü dövdüler. Toplu taşımada ırkçı ve soykırım yanlısı şarkılar söylediler.

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