Giriş Tarihi: 11.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024
12:05
Yahudi kuruluşu onayladı: İsrailli taraftarlar ortalığı karıştırdı! Hollanda hükümeti ve medyası olayları çarpıttı
Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı gerçekleşti. Karşılaşma öncesi ve sonrası sokaklar karıştı. Ülkedeki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, yaşanan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu bildirdi. Joseph, adım adım Hollanda hükümetinin ve medyasının taraflı uygulamalarını gözler önüne serdi.