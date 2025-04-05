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Haberler Galeri Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:42

Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

Son dakika haberleri: ABD'de burslu okuyan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, Gazze'ye verdiği destek sonrası tutuklanması, ABD'deki yargı sistemini eleştiri oklarının hedefine oturttu. Türk öğrenciye uygulanan haksız muameleler, yargı sürecinin başlatılmasıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Son olarak Rümeysa'nın hapiste alıkonduğu süre boyunca tıbbi yardıma erişiminin engellendiği ortaya çıktı.

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Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

Son dakika haberleri: ABD'de Fulbright bursuyla bulunan ve Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15'te iftara gitmek üzere Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'deki evinden çıktıktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai saatler sonra Türk öğrencinin serbest bırakılması için Boston Bölge Mahkemesi'ne acil dilekçe sunmuştu. Öztürk ise Massachusetts'te gözaltına alındıktan sonra aynı gün önce Vermont'a, ertesi gün Louisiana'ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı.

Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

Rümeysa'nın Gazze desteği nedeniyle keyfi olarak tutuklanmasının ardından davayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise J. Casper, 25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından "Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle "gözaltına alınan ve şu anda Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin avukatları sunulan dilekçeye ve ABD Adalet Bakanlığı'nın talebine ilişkin kararını açıkladı.

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Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

RÜMEYSA VERMONT'TA YARGILANACAK

Yargıç Casper, dilekçenin esasına girmeden önce yargı yetkisinin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Yargıç Casper, dilekçe verildiği sırada Öztürk'ün Vermont eyaletinde olduğunu belirterek davanın Vermont'taki mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Yargıç Casper, "Öztürk, dilekçe verildiğinde Vermont'ta olduğu için Vermont, en uygun mahkemedir" ifadelerini kullandı.

Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

Yargıç ayrıca, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran 28 Mart tarihli kararın da Vermont'taki mahkemenin aksi yönde bir hüküm vermesine kadar yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtti. Massachusetts Bölge Yargıcı Casper ise davanın Vermont'a gönderilmesi yönündeki kararıyla söz konusu tartışmayı sonlandırdı. Öztürk'ün avukatları, Casper'ın kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Öztürk şu anda Louisiana eyaletindeki göçmen gözaltı tesisinde tutuluyor.

Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

3 KEZ ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, gözaltında "3 kez astım krizi geçirdiğini" belirtti. Öztürk'ün gözaltına alındığı Massachusetts eyaletini temsilen ABD Kongresi'ndeki görevine devam eden Pressley, Öztürk'ün, 25 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana ilaçlarına erişimi olmadığı için, "Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde 3 kez astım krizi geçirdiği" bilgisini paylaştı.