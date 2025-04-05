Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!

Son dakika haberleri: ABD'de Fulbright bursuyla bulunan ve Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15'te iftara gitmek üzere Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'deki evinden çıktıktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai saatler sonra Türk öğrencinin serbest bırakılması için Boston Bölge Mahkemesi'ne acil dilekçe sunmuştu. Öztürk ise Massachusetts'te gözaltına alındıktan sonra aynı gün önce Vermont'a, ertesi gün Louisiana'ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı.