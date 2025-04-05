Giriş Tarihi: 05.04.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
12:42
Yargı skandallarına yenisi eklendi! ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk için flaş karar: Hapiste 3 kez kriz geçirdi!
Son dakika haberleri: ABD'de burslu okuyan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, Gazze'ye verdiği destek sonrası tutuklanması, ABD'deki yargı sistemini eleştiri oklarının hedefine oturttu. Türk öğrenciye uygulanan haksız muameleler, yargı sürecinin başlatılmasıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Son olarak Rümeysa'nın hapiste alıkonduğu süre boyunca tıbbi yardıma erişiminin engellendiği ortaya çıktı.