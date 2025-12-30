Haberler
Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:32
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in Mukalla Limanı'nda BAE bağlantılı olduğu belirtilen yabancı askeri desteği hedef aldı. Bombardımanın ardından Yemen yönetimi olağanüstü hal ilan ederken, BAE'ye bağlı unsurlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verildi. Tehlikeli tırmanış, Yemen'de kim nereyi kontrol ediyor sorusunu da yeniden gündeme getirdi.