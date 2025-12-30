Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:32

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in Mukalla Limanı'nda BAE bağlantılı olduğu belirtilen yabancı askeri desteği hedef aldı. Bombardımanın ardından Yemen yönetimi olağanüstü hal ilan ederken, BAE'ye bağlı unsurlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verildi. Tehlikeli tırmanış, Yemen'de kim nereyi kontrol ediyor sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

AJANSLAR
  • ABONE OL
Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yemen'de karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve oradaki ayrılıkçılar için silah sevkiyatı olduğu" gerekçesiyle Yemen'in liman kenti Mukalla'yı bombaladı.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

"SAVAŞ UÇAKLARI YABANCI ASKERİ DESTEĞİ VURDU"

Koalisyon, saldırının, BAE destekli güney ayrılıkçılara verilen yabancı askeri desteği hedef aldığını belirtti.

İsmi açıklanmayan yerel kaynak, savaş uçaklarının liman bölgesini vurduğunu ve tesisin içinde ve çevresinde yüksek patlamalar duyulduğunu ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

Kaynak, bombardımandan sonra liman yakınlarında alevlerin yükseldiğini ve çevrede güvenlik alarmı verildiğini ekledi. Saldırının iki geminin yüklerinin boşaltıldığı iskeleyi hedef aldığı aktarıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

"BAE'NİN EYLEMLERİ SON DERECE TEHLİKELİ"

Koalisyon sözcüsü Turki Al Maliki, BAE'nin Fucayra Limanı'ndan gelen 2 geminin koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan resmi izin almadan cumartesi ve pazar günleri Mukalla'ya girdiğini söyledi.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

Turki Al Maliki, gemilerin mürettebatının gemilerin takip sistemlerini devre dışı bıraktığını ve Hadramut ve Yemen'in doğusundaki Al-Mahra'da Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerini desteklemek için büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Mukalla Limanı'na düzenlenen saldırının ardından yapılan açıklamada, Abu Dabi'yi eylemlerinin "son derece tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

YEMEN'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, ülkede 72 saatlik hava, deniz ve kara ablukası da dahil olmak üzere 90 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

BAE İLE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ

El-Alimi yaptığı açıklamada ayrıca, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Ortak Savunma Anlaşması bu tarihten itibaren iptal edilmiştir" şeklinde konuştu.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

YEMEN'DEN BAE'YE 24 SAATLİK SÜRE

Konsey Başkanı, tüm Birleşik Arap Emirlikleri güçlerine 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Alimi, televizyonda yaptığı konuşmada BAE'yi Yemen'de iç çatışmayı körüklemekle suçlayarak, "Ne yazık ki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Geçiş Konseyi'ni askeri tırmanış yoluyla devlet otoritesine karşı isyan etmeye ve bozgunculuk yapmaya zorladığı ve yönlendirdiği kesin olarak doğrulanmıştır" dedi.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

YEMEN'DE KİM HANGİ BÖLGEYİ KONTROL EDİYOR?

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen üzerinden yaşadığı gerilim gözleri bu ülkeye çevirdi.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda Suudi Arabistan ile Umman sınırında yer alan vilayetleri, aralık ayının ilk günlerinde askeri olarak ele geçirdi.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

GGK KRİTİK BÖLGELERİ ELDE TUTUYOR

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yaptı.

GGK'nin petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarında kontrolü sağlamasıyla başlayan gerilim sürüyor.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

YEMEN HÜKÜMETİ BÖLGE KAYBETTİ

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, Hadramevt ve Mehra'yı askeri olarak kaybetmesinin ardından güneyde fiilen kontrol ettiği bir bölgeyi yitirmiş oldu.

Hükümetin kısmen kontrolünde tuttuğu Taiz ve Marib vilayetleri ise ülkenin kuzeyinde yer alıyor.

Aydarus ez-Zübeydi liderliğindeki GGK ise Mayıs 1990'daki birleşme öncesinde Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen bölgeleri kontrolüne geçirmiş durumda.

Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

BAŞKENT SANA HUSİLERİN KONTROLÜNDE

Husiler ise başkent Sana'nın da bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Zemar, Beyda, İbb, Rayme ve Amran kentlerinin tamamının denetimini sağlarken batıdaki Hudeyde'nin sahil bölgesini ve Suudi Arabistan'a kara sınırı bulunan Cevf kentini de kısmen kontrol ediyor.

Hacce ve Sada da kent merkezleri dahil olmak üzere kontrolün büyük kısmı Husilerde olan 2 şehir olarak öne çıkıyor.