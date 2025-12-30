Yemen’de güç mücadelesi kızışıyor: Suudi Arabistan BAE bağlantılı hedefleri vurdu!

BAŞKENT SANA HUSİLERİN KONTROLÜNDE

Husiler ise başkent Sana'nın da bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Zemar, Beyda, İbb, Rayme ve Amran kentlerinin tamamının denetimini sağlarken batıdaki Hudeyde'nin sahil bölgesini ve Suudi Arabistan'a kara sınırı bulunan Cevf kentini de kısmen kontrol ediyor.

Hacce ve Sada da kent merkezleri dahil olmak üzere kontrolün büyük kısmı Husilerde olan 2 şehir olarak öne çıkıyor.