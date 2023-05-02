Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan’da panik: ’Erdoğan’dan uyarı mesajı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayiinde art arda milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, Altay tanlkımız test için silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi var. Gökbey helikopterin yerli motorla uçması var. İnsansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız." ifadelerini kullandı.