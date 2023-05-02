Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
09:26
Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'
Türkiye savunma sanayiinde tarihi gelişmelere imza atıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri bir bir hangardan çıkıyor... ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2'nin tanıtıldığı törende Milli Muharip uçağın adı 'KAAN' olarak belirlendiği duyuruldu. 'İstikbalin Yüzyılı' tanıtın programında konuşan Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında yankılandı.