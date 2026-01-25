Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri YPG’nin gizli ‘operasyon odası’ görüntülendi: Terörün karargahı yerin altından çıktı!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 13:56

YPG’nin gizli ‘operasyon odası’ görüntülendi: Terörün karargahı yerin altından çıktı!

YPG'nin 8 yıl boyunca işgal altında tuttuğu Tabka'da, terör örgütünün sivil yerleşimlerin altına kurduğu gizli yeraltı ağı ortaya çıkarıldı. Kilise, hastane ve belediye binasının altına uzanan kilometrelerce tünel, teröristlerin bölgeyi nasıl bir yeraltı karargahına çevirdiğini gözler önüne serdi.

AA
Terör örgütü YPG, Rakka vilayetine bağlı Fırat kıyısındaki Tabka beldesini 2017'den beri işgal altında tutuyordu. Suriye ordusu, düzenlediği operasyonla 18 Ocak'ta Tabka beldesini terörden arındırdı.

BÖLGEDE ALTYAPI EKSİKLİĞİ GÖZE ÇARPIYOR

YPG'nin 8 yıldan uzun süredir işgal ettiği beldede büyük altyapı eksikliği dikkati çekiyor. Buna karşın, YPG'nin duvarlara yazdığı sloganlar, duvar resimleri hala duruyor. Terör örgütünün kazdığı bazı tünellerin girişleri beldedeki yollarda ilerlerken dahi görülüyor.

SİVİL YERLEŞİMLERİN ALTINA TÜNEL AĞI

Suriye ordusu, beldenin güvenliğini üstlenmiş durumda. AA ekibi, Suriye ordusunun patlayıcı imha ekipleriyle YPG'nin kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kazdığı ve kilometreler boyunca uzanan tünel ağını görüntüledi.

ŞEHİRDEKİ FARKLI NOKTALARA BAĞLANIYOR

Tabka'nın Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binanın içine ilerleyince tünelin girişi ortaya çıkıyor. Yerin altına indikten sonra tünel boyunca ilerlerken roket atar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları dikkati çekiyor. Suriye askerlerinin aktardığına göre, tünel ağının içindeki kapılardan şehirdeki farklı noktalara ilerleniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "OPERASYON ODASI"

Elektrik sistemi kurulu tünel ağından ilerledikçe bir ev gibi döşenmiş bir bölüme ulaşılıyor. "Operasyon odası" olarak kullanıldığını belirtilen bu bölümün içerisinde mutfak, banyo, koğuş gibi bölümler olarak ayrıldığı görülüyor.

Terör örgütü YPG'nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracının parçaları hala burada bekliyor. Tüneldeki koğuşlardan birinde terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi görülüyor.

Fırat Nehri'ndeki karşı kıyılarına nazır, roket atar, havan ve keskin nişancıların yerleştirileceği mevzilerin tünel ağında yer aldığını ve tünellerin kilometrelerce uzandığını ifade eden Suriye askerlerinin ifadelerine göre, tünel ağlarından biri de beldedeki hastaneye ulaşıyor.

YPG KİLİSENİN ALTINA DA TÜNEL KAZDI

Tabka beldesinde terör örgütü YPG'nin tünel kazdığı diğer bir nokta DEAŞ'ın burayı ele geçirdiği 2014'te patlattığı bir kilisenin altı.

Kilisenin yıkık iskeleti, üzerindeki hac ayakta duruyor buna karşın alt kata inildiğinde burada terör örgütü YPG'nin mabedin altına kazdığı tünelin girişi bulunuyor.

PATLAYICILAR BELDENİN HER KÖŞESİNDE

Kilisenin altındaki YPG'nin terör tüneli de beldedeki diğer yeraltı ağıyla bağlanıyor. Suriye askerleri, burada depo benzeri bir bölümde bulunan İHA ile atılan bomba, havan mermileri ve hazırlanmış el yapımı patlayıcıları gösteriyor.

YPG'nin bölgeden çekilmeden önce gerek tünellerde gerekse belde çevresinde bazı noktalara patlayıcı tuzakladıklarını aktaran Suriye askerleri, tünel ağındaki bazı noktalara hala daha ulaşamadıklarını, patlayıcıları temizleme çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.

Suriye askerleri, terör örgütü YPG'nin düzensiz biçimde Tabka beldesinden kaçtığını ve bölgeyi patlayıcılarla tuzaklamaya vakit bulamadıklarını değerlendirdi.