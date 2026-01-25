Haberler
Galeri
YPG’nin gizli ‘operasyon odası’ görüntülendi: Terörün karargahı yerin altından çıktı!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 13:56
YPG’nin gizli ‘operasyon odası’ görüntülendi: Terörün karargahı yerin altından çıktı!
YPG'nin 8 yıl boyunca işgal altında tuttuğu Tabka'da, terör örgütünün sivil yerleşimlerin altına kurduğu gizli yeraltı ağı ortaya çıkarıldı. Kilise, hastane ve belediye binasının altına uzanan kilometrelerce tünel, teröristlerin bölgeyi nasıl bir yeraltı karargahına çevirdiğini gözler önüne serdi.