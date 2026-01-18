Haberler
Galeri
YPG/SDG’den Tabka’da katliam: Kaçarken esirleri infaz ettiler! Suriye ordusu korkunç manzara ile karşılaştı
Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:20
YPG/SDG’den Tabka’da katliam: Kaçarken esirleri infaz ettiler! Suriye ordusu korkunç manzara ile karşılaştı
Terör örgütü YPG/SDG işgal altında tuttuğu Tabka ilçesinden çekilmesiyle bölgeye giren Suriye ordusu kanlı bir manzara ile karşılaştı. Teröristlerin bölgeden kaçarken hapishanedeki esirleri infaz ettiği, köprü ve su hatlarını tahrip ettiği ortaya çıktı.