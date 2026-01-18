YPG/SDG’den Tabka’da katliam: Kaçarken esirleri infaz ettiler! Suriye ordusu korkunç manzara ile karşılaştı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:20

Terör örgütü YPG/SDG işgal altında tuttuğu Tabka ilçesinden çekilmesiyle bölgeye giren Suriye ordusu kanlı bir manzara ile karşılaştı. Teröristlerin bölgeden kaçarken hapishanedeki esirleri infaz ettiği, köprü ve su hatlarını tahrip ettiği ortaya çıktı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka'ya su taşıyan ana hattı patlattı.

YPG'DEN SAVAŞ SUÇU

Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.

TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR

Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'de ordunun dün akşam geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini,181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.

FIRAT NEHRİ'NDE ÇATIŞMALAR TÜM ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.