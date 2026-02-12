Haberler
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesini nasıl gördü? ‘Türkiye barış için aktif diplomasi yürütüyor’
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 10:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'daki görüşmesi, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel dengeler bakımından da dikkatle takip edildi. Zirve hakkında Yunan medyasında öne çıkan başlıklar, Türkiye'nin barış diplomasisini öne çıkardı.