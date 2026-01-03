Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 14:53

Yunan basını itiraf etti: Türkiye’nin Tomahawk füzesi hedefi tam vurdu

Yunanistan merkezli savunma haber sitesi Defence Point Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını gündemine taşıdı. Haberde Türkiye'nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti kazanmak amacıyla GEZGİN adlı yeni bir yerli seyir füzesi geliştirdiği vurgulandı. GEZGİN, benzer görev tanımı ve operasyonel konsepti nedeniyle sıklıkla ABD envanterindeki Tomahawk füzesiyle karşılaştırılıyor.

Defence Point'in aktardığına göre, GEZGİN füzesi; kara konuşlu platformlardan, suüstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. Bu çoklu platform kabiliyeti, füzenin Türkiye Silahlı Kuvvetleri açısından esnek ve caydırıcı bir unsur olarak öne çıkmasını sağlıyor.

YABANCI SİSTEMLERE BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Habere göre, GEZGİN'in hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzun menzilli taarruz kapasitesinin önemli ölçüde artması ve kritik silah sistemlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Füzenin geliştirme ve test faaliyetlerinin ise halen devam ettiği belirtildi.

DENİZALTINDAN FIRLATMA TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin Mayıs 2025'te GEZGİN füzesinin Aksaz Deniz Üssü'nde denizaltından fırlatılan bir testini başarıyla gerçekleştirdiği ayrıca füzenin Millî Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ile entegrasyon çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Defence Point, GEZGİN'in menzilinin 1.000 kilometrenin üzerinde olduğunu, bazı tahminlerin ise 1.400 ila 1.600 kilometre aralığında olduğunu ifade etti. Füzenin, uzun mesafelerden hedefleri yüksek hassasiyetle vurmak üzere geliştirildiği vurgulandı.