Yunan basını itiraf etti: Türkiye’nin Tomahawk füzesi hedefi tam vurdu
Giriş Tarihi: 03.01.2026 14:53
Yunanistan merkezli savunma haber sitesi Defence Point Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını gündemine taşıdı. Haberde Türkiye'nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti kazanmak amacıyla GEZGİN adlı yeni bir yerli seyir füzesi geliştirdiği vurgulandı. GEZGİN, benzer görev tanımı ve operasyonel konsepti nedeniyle sıklıkla ABD envanterindeki Tomahawk füzesiyle karşılaştırılıyor.