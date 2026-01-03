Yunan basını itiraf etti: Türkiye’nin Tomahawk füzesi hedefi tam vurdu

Defence Point'in aktardığına göre, GEZGİN füzesi; kara konuşlu platformlardan, suüstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. Bu çoklu platform kabiliyeti, füzenin Türkiye Silahlı Kuvvetleri açısından esnek ve caydırıcı bir unsur olarak öne çıkmasını sağlıyor.