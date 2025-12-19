Yunan basınında dikkat çeken analiz: Türkiye Afrika’da en dinamik oyunculardan biri

Haberler
19.12.2025 10:38
Yunan basınında yer alan analize göre, Türkiye Orta Doğu, Kafkasya ve Libya'ya odaklanan uluslararası ilginin gölgesinde, Afrika kıtasında özellikle güvenlik ve askeri iş birliği eksenli, çok katmanlı ve uzun vadeli bir nüfuz ağı inşa ediyor. Diplomatik açılımlar, savunma sanayii ihracatı ve askeri eğitim anlaşmalarıyla desteklenen bu strateji; Somali'deki TURKSOM üssü, Libya'daki kalıcı askeri varlık ve Sudan'daki Sevakin Adası gibi hamlelerle somutlaşırken, Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndan Kızıldeniz'e uzanan hat üzerinde jeostratejik bir konum elde ettiğini ortaya koyuyor.