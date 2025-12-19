Yunan basınında dikkat çeken analiz: Türkiye Afrika’da en dinamik oyunculardan biri

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ AFRİKA'DA GÜÇ KAZANIYOR

Yunanistan merkezli SL Press'e göre 2010'lu yılların başından itibaren hızla büyüyen Türk savunma sanayii, Afrika ülkeleri için önemli bir tedarikçi konumuna geldi. Bayraktar TB2, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçları; Libya, Tunus, Nijerya, Etiyopya, Mali ve Somali gibi ülkeler tarafından satın alındı ya da tedarik sürecine alındı.