Yunan basınında Hürjet endişesi: “Türkiye’nin Avrupa’daki savunma ortaklık ağı genişliyor”

Bu iş birliğinin, gelecekte Avrupa ölçekli savunma programlarında daha üst düzey rollerin Türk firmalarına verilmesinin önünü açabileceğini belirten Ekşi, "Avrupalılar Hürjet'i yalnızca eğitim amaçlı değil, hava-hava muharebelerinde kullanılabilecek bir savaş uçağı olarak da görüyor," dedi.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAKİ SAVUNMA ORTAKLIK AĞI GENİŞLİYOR

Ethnos'un haberine göre, İspanya ile yapılan iş birliği, Türkiye'nin Avrupa savunma ekipmanı pazarındaki dördüncü ortaklığı oldu. Daha önce İngiltere, İtalya (insansız hava araçları alanında) ve Portekiz (savaş gemisi inşası) ile anlaşmalar yapılmıştı.

Haberde, Hürjet eğitim-taarruz uçağının bu tabloya eklenmesiyle birlikte, Türkiye'nin Avrupa'daki savunma ayak izini daha da güçlendirdiği ve Türk alt sistemlerinin Avrupa tasarım ve üretim standartlarıyla entegre edilmesinin, AB ile endüstriyel iş birliğine yeni bir ivme kazandırdığı vurgulandı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise "Bu anlaşma, Türkiye havacılık sektörünün Avrupa pazarında attığı en büyük adım olarak değerlendiriliyor," değerlendirmesinde bulundu.