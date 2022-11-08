Yunanistan ’Dedeağaç’ planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD’den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

"YUNANİSTAN'A ŞANTAJ YAPILDI"

Ancak bazı kesimler Dedeağaç liman satışının iptali kararını eleştiriyor. Yunan gazeteci Petros Uçis, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "muhtemelen Yunan hükümetine şantaj yapıldı" dedi. Rusya veya Çin'in Atina'ya baskıyla bu kararı aldırmış olabileceğini öne sürdü.