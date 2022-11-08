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Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:52

Yunanistan 'Dedeağaç' planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD'den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

Yunanistan'ın adeta ABD'nin cephaneliği haline gelen Dedeağaç Limanı planı 'şimdilik' rafa kalktı. Dedeağaç Limanı'nı yabancı şirketlere satma planından vazgeçilmesinin sebebi olarak ise Rusya Ukrayna savaşı gösterildi. Savaş ile birlikte limanın stratejik açıdan önemli haline geldiğini belirten Yunanistan, ABD'den daha fazla askeri teçhizat almak istediğini belirtti. Öte yandan Ege'de ise kirli bir oyun içinde olduğu ortaya çıktı

Yunanistan ’Dedeağaç’ planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD’den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

Yunan basını bu haberi konuşuyor. ABD'nin Boğazlara alternatif olarak gördüğü öne sürülen Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nın satışa çıkaran Yunanistan bu kararından vazgeçti.

Yunanistan ’Dedeağaç’ planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD’den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

Dedeağaç Liman Teşkilatı'nın hisselerinin yüzde 67'sinin satışına ilişkin ihale iptal edildiği belirtilen habede kararın alınmasında ekonomik ve savunma hedefleri ile enerji parametrelerinin dikkate alındığı, iptalin sebebinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle limanın öneminin artması olduğu belirtildi.

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Yunanistan ’Dedeağaç’ planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD’den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

Satış ihalesine ilişkin bütün faktörler dikkatlice incelendikten sonra ihalenin yeniden açılacağı ifade edildi.

Yunanistan ’Dedeağaç’ planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD’den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

"YUNANİSTAN'A ŞANTAJ YAPILDI"

Ancak bazı kesimler Dedeağaç liman satışının iptali kararını eleştiriyor. Yunan gazeteci Petros Uçis, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "muhtemelen Yunan hükümetine şantaj yapıldı" dedi. Rusya veya Çin'in Atina'ya baskıyla bu kararı aldırmış olabileceğini öne sürdü.

Yunanistan ’Dedeağaç’ planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD’den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...

Ana muhalefet partisi SYRİZA olmak üzere Yunanistan'da birçok kesim Dedeağaç Limanı'nın satışına karşı çıkıyordu.

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