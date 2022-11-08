Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
11:52
Yunanistan 'Dedeağaç' planından vazgeçti! Yeni gündem: ABD'den askeri teçhizat, Fransa ile ortak cephe...
Yunanistan'ın adeta ABD'nin cephaneliği haline gelen Dedeağaç Limanı planı 'şimdilik' rafa kalktı. Dedeağaç Limanı'nı yabancı şirketlere satma planından vazgeçilmesinin sebebi olarak ise Rusya Ukrayna savaşı gösterildi. Savaş ile birlikte limanın stratejik açıdan önemli haline geldiğini belirten Yunanistan, ABD'den daha fazla askeri teçhizat almak istediğini belirtti. Öte yandan Ege'de ise kirli bir oyun içinde olduğu ortaya çıktı