Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:20

Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. Geçtiğimiz günlerde 72 saatlik alarma geçen ve Türkiye'nin gerginliği tırmandıracak bir hamle yapacağını iddia eden Yunanistan umduğunu bulamayınca yeni bir iddia ortaya attı. Yunan basını Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini, ancak Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin alarmda olduğunu dile getirdi.