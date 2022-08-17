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Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:20

Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. Geçtiğimiz günlerde 72 saatlik alarma geçen ve Türkiye'nin gerginliği tırmandıracak bir hamle yapacağını iddia eden Yunanistan umduğunu bulamayınca yeni bir iddia ortaya attı. Yunan basını Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini, ancak Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin alarmda olduğunu dile getirdi.

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Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkacağı duyurulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.

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Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Yunan gazetesi Ta Nea, günlerdir Abdülhamid Han'ın uluslararası anlaşmalara aykırı davranacağını iddia ediyor. Pentagon'a bile dayandırdığı iddiaları doğru çıkmayan gazete şimdi de Türkiye'nin dünyaya iyi görünmek için 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini iddia etti.

Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Gazete ayrıca, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmanmasına yönelik ihtimallere karşın alarmda olduğunu da dile getirdi.

Yunanistan hala alarmda! Abdülhamid Han uykularını kaçırmaya devam ediyor, şimdi yeni bir iddiaları var

Halbuki, aynı gazete geçtiğimiz günlerde 72 saatlik bir alarm verildiğini ve Türkiye'nin 15 Ağustos Pazartesi tarihinde gerginliği artırıcı bir hareket yapabileceğini söylemişti. Türkiye'den bir hamle görülmemesi üzerine söz konusu alarm süresi uzatılmış gibi görünüyor.

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