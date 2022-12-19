Yunanistan oyun peşinde! Girit’teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Yunanistan'ın Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) ile değiştirilmesi karşılığında S-300 karadan havaya füze (SAM) sistemini Kiev'e devretmeyi teklif ettiği belirtilen haberde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya Patriot gönderme planını tamamlamak üzerinde olduğu bir dönemde Yunanistan'ın da Girit'e patriot istemesinin ilginç bir tesadüf olduğunu ileri sürüldü.