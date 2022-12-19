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Haberler Galeri Yunanistan oyun peşinde! Girit'teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:05

Yunanistan oyun peşinde! Girit'teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Yunanistan Ege Denizi'nde Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik eylemlerde bulunmayı sürdürüyor. Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile gerilimi tırmandıran ülkede gündem Girit'teki S-300'ler... ABD'nin Girit'e Patriot sistemi yerleştirmesi halinde Girit'teki S-300'leri Ukrayna'ya devredebilecekleri iddia edilirken yine skandal Sevilla haritasını gün yüzün çıkardılar...

Yunanistan oyun peşinde! Girit’teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Doğu Akdeniz ve Ege'de tansiyon yükseliyor. Yunanistan tahrik eden hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere, Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullanıırken skandal Sevilla haritası yeniden gündeme getirildi.

Yunanistan oyun peşinde! Girit’teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna medyasına dayandırılarak verilen S-300 iddiası konusunda Yunan basınından da bir itiraf gelmişti. Buna göre; Yunanistan, Patriotların Girit'e terleştirilmesi ile bölgedeki S-300'leri Ukrayna'ya gönderecek. Öte yandan Yunan hava sahasının açık bırakılmaması gerektiğinin altını çizen gazete, Türkiye ile yaşanan gerilime dikkat çekti.

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Yunanistan oyun peşinde! Girit’teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Yunanistan'ın Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) ile değiştirilmesi karşılığında S-300 karadan havaya füze (SAM) sistemini Kiev'e devretmeyi teklif ettiği belirtilen haberde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya Patriot gönderme planını tamamlamak üzerinde olduğu bir dönemde Yunanistan'ın da Girit'e patriot istemesinin ilginç bir tesadüf olduğunu ileri sürüldü.

Yunanistan oyun peşinde! Girit’teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Pentapostagma, Türk jetlerine S-300'lerin radar kilidi atması ile yaşanan gerilime atıfta bulunulurken Yunanistan'ın gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu bir kez daha dile getirdi.

Yunanistan oyun peşinde! Girit’teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...

Haberde; uçakları, seyir füzelerini, balistik füzeleri, cephaneleri ve insansız hava araçlarını devreye sokabilen bir karadan havaya füze (SAM) platformu olan Raytheon Technologies tarafından üretilen MIM-104 Patriot uçaksavar sisteminin Yunanistan'a konuşlandırılmasının önemli bir gelişme olacağı belirtildi.

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