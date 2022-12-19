Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
15:05
Yunanistan oyun peşinde! Girit'teki S-300 geriliminden sonra yeni tahrik: Sevilla haritası gündemde...
Yunanistan Ege Denizi'nde Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik eylemlerde bulunmayı sürdürüyor. Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile gerilimi tırmandıran ülkede gündem Girit'teki S-300'ler... ABD'nin Girit'e Patriot sistemi yerleştirmesi halinde Girit'teki S-300'leri Ukrayna'ya devredebilecekleri iddia edilirken yine skandal Sevilla haritasını gün yüzün çıkardılar...