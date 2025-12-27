Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunus Emre Enstitüsü dünyaya Türkçe öğretiyor: 6 kıtada 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 13:29

Dünyaya Türkçe öğretme misyonunu sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, küresel ölçekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, SABAH'a yaptığı özel açıklamada, enstitünün bugün 6 kıtada faaliyet gösterdiğini ve Türkçeyi uluslararası bir marka haline getirdiğini vurguladı.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Dünyanın dört bir yanında Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalarla milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Enstitünün ulaştığı rakamları paylaşan Aliy, "2025 yılı içerisinde 50 binden fazla insana doğrudan Türkçe öğrettik. Ancak kültür ve sanat faaliyetlerimizle birlikte ulaştığımız toplam kitle 1 milyonu aşıyor. Katılımcı sayısı ve çarpan etkisiyle 1 milyondan fazla insana erişmiş durumdayız" dedi.

PRENSLER, PRENSESLER TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Yunus Emre Enstitüsü'nün yalnızca halktan değil, dünyaca tanınmış isimlerden de yoğun ilgi gördüğünü belirten Aliy, dikkat çeken örnekler verdi. Aliy, "Ürdün Kralı Hüseyin'in oğlu Prens Haşim bin Hüseyin, Sultan Reşad'ın torunu Prens Asem Bin Nayef, Prenses Salha Bint Asem, Prenses Rahma Bint Hasan ve Romanya eski Başbakanı Victor Ponta gibi birçok önemli isim enstitümüzde Türkçe öğrendi" diye konuştu.

DERS KİTAPLARI DÜNYA STANDARTLARINA TAŞINDI

Türkçe öğretiminde kullanılan materyallerin de yenilendiğini ifade eden Aliy, "Ders materyallerimizi dünya standartlarına çıkardık. Çünkü hem ders öğretim kitapları hem gramer kitapları hem okuma kitapları yaptık ve bitirdik bunları. Yayınlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVININ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ VAR

Enstitünün düzenlediği Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın uluslararası alanda geçerliliği olduğuna dikkat çeken Aliy, "Avrupa'da herhangi bir yerde Türkçe çevirmen olarak çalışacaksanız bizim sınavımıza girip başarılı olmanız gerekiyor. O nedenle biz, sadece burada eğitim görmek isteyenlere değil, orada da yaşayarak Türkçenin imkanlarından faydalanmak isteyen bir kitleye ulaşıyoruz" dedi.

YAPAY ZEKÂ İLE TÜRKÇE ÖĞRENME DÖNEMİ

Yunus Emre Enstitüsü'nün teknoloji alanında da önemli bir adım attığını açıklayan Aliy, yapay zekâ destekli Türkçe öğretim platformu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aliy, "Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer Yunus Emre Enstitüsü'ne gidecek imkanınız yoksa, zamanınız yoksa ya da bulunduğunuz yerde Yunus Emre Enstitüsü yoksa, doğrudan mobil uygulamalarla ya da bilgisayarınızdan erişerek, hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan, okuma metinleri de dahil olmak üzere Türkçeyi öğrenilebilecek" diye konuştu.