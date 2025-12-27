Haberler
Yunus Emre Enstitüsü dünyaya Türkçe öğretiyor: 6 kıtada 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 13:29
Yunus Emre Enstitüsü dünyaya Türkçe öğretiyor: 6 kıtada 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı
Dünyaya Türkçe öğretme misyonunu sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, küresel ölçekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, SABAH'a yaptığı özel açıklamada, enstitünün bugün 6 kıtada faaliyet gösterdiğini ve Türkçeyi uluslararası bir marka haline getirdiğini vurguladı.