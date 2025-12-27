Yunus Emre Enstitüsü dünyaya Türkçe öğretiyor: 6 kıtada 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı

YAPAY ZEKÂ İLE TÜRKÇE ÖĞRENME DÖNEMİ

Yunus Emre Enstitüsü'nün teknoloji alanında da önemli bir adım attığını açıklayan Aliy, yapay zekâ destekli Türkçe öğretim platformu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aliy, "Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer Yunus Emre Enstitüsü'ne gidecek imkanınız yoksa, zamanınız yoksa ya da bulunduğunuz yerde Yunus Emre Enstitüsü yoksa, doğrudan mobil uygulamalarla ya da bilgisayarınızdan erişerek, hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan, okuma metinleri de dahil olmak üzere Türkçeyi öğrenilebilecek" diye konuştu.