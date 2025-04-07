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Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:22

Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…

Film tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, pek çok sahnesiyle yediden yetmişe herkesin aklına kazındı. Serinin başrol oyuncusu Elijah Wood, toplam hasılatı yaklaşık 3 milyar dolar olan 3 filme dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İşte Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood'un kazandığı para…

Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…

Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo karakterini canlandırarak tanınan Elijah Wood'dan itiraf geldi. Wood, filmlerden elde ettiği kazancının yüksek olmadığını açıkladı. İşte Elijah Wood'un o açıklamaları;

Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filmi 281 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en başarılı yapımları arasında yer alıyor.

Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) filmlerinden oluşan seri, üzerinden yıllar geçse de her kuşaktan izleyiciye hitap ediyor.

Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…

Başrol oyuncularına da şöhreti getiren Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo Baggins'i Elijah Wood, dünya çapında tanınmasını sağlayan bu projeden yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.

"HER FİLM SONRASI YENİ SÖZLEŞME YAPMADIK"

Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, "Üç film birden çekildiği için, her filmin sonunda yeni bir sözleşme yapmadık" dedi ve ekledi:

"Bu da bize ömür boyu rahatlık sağlayacak türden bir ödeme senaryosu yaratmadı."

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Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…

New Line Cinema'nın, ilk filmin nasıl karşılanacağını bilmeden üçlemeyi aynı anda çekme kararının büyük bir kumar olduğunu belirten Wood, oyuncu kadrosunun bu riske rağmen devasa kaşeler almadığını da ifade etti.

Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…

"HAYATIMIN EN İYİ DENEYİMLERİNDEN BİRİYDİ"

Business Insider tarafından kendisine rolü için tam olarak ne kadar ücret aldığı sorulan Elijah Wood, miktar belirtmedi ama rol arkadaşlarıyla benzer bir rakam aldığı söyledi.

44 yaşındaki oyuncu, "Bu filmlerin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi" dedi.