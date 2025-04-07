Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
16:22
Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…
Film tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, pek çok sahnesiyle yediden yetmişe herkesin aklına kazındı. Serinin başrol oyuncusu Elijah Wood, toplam hasılatı yaklaşık 3 milyar dolar olan 3 filme dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İşte Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood'un kazandığı para…