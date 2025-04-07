Yüzüklerin Efendisi’nin Frodo Baggins’i Elijah Wood seriden kazandığı parayı açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız…

Başrol oyuncularına da şöhreti getiren Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo Baggins'i Elijah Wood, dünya çapında tanınmasını sağlayan bu projeden yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.

"HER FİLM SONRASI YENİ SÖZLEŞME YAPMADIK"

Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, "Üç film birden çekildiği için, her filmin sonunda yeni bir sözleşme yapmadık" dedi ve ekledi:

"Bu da bize ömür boyu rahatlık sağlayacak türden bir ödeme senaryosu yaratmadı."