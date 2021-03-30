Senenin ilk YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

YÖKDİL sınav sonuçları için tarih belli oldu. Geçtiğimiz gün yani 28 Mart tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na binlerce aday katılım sağladı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor. Bu noktada ÖSYM takviminde YÖKDİL sonuçları için tarihi de duyurmuştu.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart Pazar günü düzenlendi. 47 merkezde düzenlenen sınavda çoktan seçmeli 80 soru karşısında adaylara 180 dakikalık süre tanındı. Adaylar sonuçların açıklanacağı o tarih için şimdiden geri sayıma başladı.