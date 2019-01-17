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  • Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

açıklandı! 'den 27 üniversite var...

açıklandı! Ülkemizden 27 üniversite de bu listede kendine yer buldu! İşte özel olarak listelenen üniversitelerimiz ve U.S News'in üniversitelere verdiği puanlar...

Giriş Tarihi: 17.01.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 16:16
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

dünyanın, kıtaların en iyi üniversite, kolej ve merkezlerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine de 'den 27 üniversite girdi.

27- Pamukkale Üniversitesi

Sırası: 1249

Skoru: 18.2

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

26- Uludağ Üniversitesi

Sırası: 1208

Skoru: 18.2

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

25- Selçuk Üniversitesi

Sırası: 1173

Skoru: 21

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

24- Fırat Üniversitesi

Sırası: 1140

Skoru: 22

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

23- Anadolu Üniversitesi

Sırası: 127

Skoru: 23.5

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

22- Erciyes Üniversitesi

Sırası: 1113

Skoru: 24.2

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

20- Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sırası: 1100

Skoru: 25.5

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