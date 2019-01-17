Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

U.S. News dünyanın, kıtaların en iyi üniversite, kolej ve eğitim merkezlerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine de Türkiye'den 27 üniversite girdi.

27- Pamukkale Üniversitesi

Sırası: 1249

Skoru: 18.2