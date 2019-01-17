Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 27 üniversite var...

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Ülkemizden 27 üniversite de bu listede kendine yer buldu! İşte özel olarak listelenen üniversitelerimiz ve U.S News'in üniversitelere verdiği puanlar... U.S. News dünyanın, kıtaların en iyi üniversite, kolej ve eğitim merkezlerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine de Türkiye'den 27 üniversite girdi. 27- Pamukkale Üniversitesi Sırası: 1249 Skoru: 18.2 26- Uludağ Üniversitesi Sırası: 1208 Skoru: 18.2 25- Selçuk Üniversitesi Sırası: 1173 Skoru: 21 24- Fırat Üniversitesi Sırası: 1140 Skoru: 22 23- Anadolu Üniversitesi Sırası: 127 Skoru: 23.5 22- Erciyes Üniversitesi Sırası: 1113 Skoru: 24.2 20- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sırası: 1100 Skoru: 25.5