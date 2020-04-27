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eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçilmişti. sistemi kısa sürede başarılı bir şekilde oturdu ve dersler EBA üzerinden devam ediyor. Her programda olabileceği gibi EBA'da da teknik problemler yaşanabiliyor. En sık karşılaşılan hatalar arasında EBA eksik DLL hatası ve MSVCP140.dll hatası yer almaktadır. Bu hata ile karşılaşan öğretmen ve öğrenciler 'EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, EBA eksik DLL hatası çözümü için ne yapmak gerekir?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:19
EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

KOVİD-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde internet sitesi ve aracılığı ile uzaktan eğitim devam ediyor. Dönem dönem yaşanan problemler nedeniyle EBA programı çalışmayabiliyor. EBA DLL sorunu ile ilgili birçok öğrenci çözüm arıyor. 'En çok karşılaşılan hatalar arasında 'Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü MSVCP140.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözecektir' hatası yer alıyor. Peki, EBA DLL hatası (eksik DLL) nasıl çözülür? Eğer siz de

EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

TV kullanan öğrencilerin en sık karşılaştığı hatalar arasında 'Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü MSVCP140.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözecektir' sorunu yer alıyor.

Burada, Windows'a ait bir yardımcı program yüklememiz gerekecek ve EBA Canlı Ders Programı'nı da silip tekrar yükleyeceğiz.

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EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

Öncelikle Denetim Masası'na girmeniz gerekir.

EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

Sistem ve Güvenlik seçeneğine tıklayın.

EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

Windows Güvenlik Duvarı'na tıklıyoruz.

EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?
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EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

Ayarların bu şekilde olması gerekiyor.

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