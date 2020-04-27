EBA eksik DLL hatası nedir? EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım?

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçilmişti. EBA sistemi kısa sürede başarılı bir şekilde oturdu ve dersler EBA üzerinden devam ediyor. Her programda olabileceği gibi EBA'da da teknik problemler yaşanabiliyor. En sık karşılaşılan hatalar arasında EBA eksik DLL hatası ve MSVCP140.dll hatası yer almaktadır. Bu hata ile karşılaşan öğretmen ve öğrenciler 'EBA'ya giremiyorum ne yapmalıyım' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, EBA eksik DLL hatası çözümü için ne yapmak gerekir?