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Haberler Galeri Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB'ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:01

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB'ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

Eğitim-Sen, sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" yapılacağını duyurdu. Bir süre önce LGBT komisyonu kuran sendikanın girişimi ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, müfredat dışı derslerin işlenmesinin mümkün olmadığını aksi durumda adli ve idari işlemler başlatılacağını açıkladı.

CEYDA KARAASLAN
Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB’ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

Eğitim-Sen sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla, sendikal haklarını aşarak skandal bir girişiminde bulundu. Eğitim-Sen tarafından 6 Aralık'ta yapılan paylaşımda 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" yapılacağı duyuruldu.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB’ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

Müfredat dışı olan bu derste Eğitim Sen üyesi olan öğretmenler işleyecek ve etkinlik kapsamında okullardaki tahtalar mora boyanacaktı. Adeta bir LGBT provokasyonu olan bu girişime toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medya platformlarında veliler ''Böyle bir derse çocuğumun katılmasını istemiyorum'' diyerek tepki gösterdi.

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Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB’ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

VALİ GÜL: MEVZUATA AYKIRI

İstanbul Valisi Davut Gül ''Müfredatta yer almayan herhangi bir konunun derslerde işlenmesi mümkün değildir. Yetkili mercilerce belirlenmemiş içeriklerin derslerde anlatılması, mevzuata aykırılık teşkil edecek olup, bu tür durumlarla ilgili adli ve idari işlemler başlatılacaktır' açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yazılı bir açıklama yaparak sendikal özgürlüklerin dejenere edildiğini belirtti.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB’ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

MÜFREDAT DIŞI DERS İŞLENEMEZ

MEB'in yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak sendikal faaliyet özgürlüğünün de anayasal güvence altında olduğu belirtildi.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB’ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

Ancak sendikal haklar kullanılırken aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada ''Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir'' denildi.