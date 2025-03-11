Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:01
Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB'ten açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz
Eğitim-Sen, sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" yapılacağını duyurdu. Bir süre önce LGBT komisyonu kuran sendikanın girişimi ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, müfredat dışı derslerin işlenmesinin mümkün olmadığını aksi durumda adli ve idari işlemler başlatılacağını açıkladı.