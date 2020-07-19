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Haberler Galeri İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik tüm detaylar öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de oldu. İstanbul'da eğitim ve öğrenim almak isteyen adaylar liselerin taban puanları ile kontenjan bilgisi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Tercih zamanı da yaklaşmışken özellikle liselerin kontenjan tablosu araştırılmaya başlandı. Haberimizin içersinden İstanbul liseleri taban puanlarına ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul lise taban puanları ile kontenjan listesi!

Giriş Tarihi: 19.07.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 11:02
İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

İstanbul'da eğitim görmek isteyen binlerce lise öğrencisi adayı İstanbul lise taban puanlarını öğrenmek istiyor. Tercih işlemlerine az bir zaman kala en yüksek ve düşük yüzdelik dilimler ile kontenjan bilgisine sahip olmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. İstanbul liseleri taban puanları da belli oldu. Haberimizin içerisinden ve kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI İLE KONTENJAN LİSTESİ!

Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından İstanbul liseleri taban puanları ile kontenjan bilgisi ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 494,57
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 493,4
En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 492,39
En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 489,67
En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 487,97
En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 484,38
En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 482,66
En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
En düşük yüzdelik dilim: 0,26

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 480,84
En yüksek yüzdelik dilim: 1
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 480,37
En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
En düşük yüzdelik dilim: 0,34

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 478,76
En yüksek yüzdelik dilim: 1,17
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,58
En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,36
En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,23
En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 476,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 472,34
En yüksek yüzdelik dilim: 1,77
En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 475,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 475
En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,86
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,25

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,1
En yüksek yüzdelik dilim: 1,99
En düşük yüzdelik dilim: 1,37

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 469,51
En yüksek yüzdelik dilim: 2,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,39

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 467,44
En yüksek yüzdelik dilim: 2,26
En düşük yüzdelik dilim: 1,32

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 467,22
En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,63

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 465,87
En yüksek yüzdelik dilim: 2,44
En düşük yüzdelik dilim: 1,5

ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 465,61
En yüksek yüzdelik dilim: 2,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,63

İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 464,38
En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
En düşük yüzdelik dilim: 0,46

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 464,14
En yüksek yüzdelik dilim: 2,63
En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 463,5
En yüksek yüzdelik dilim: 2,69
En düşük yüzdelik dilim: 1,14

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 463,26
En yüksek yüzdelik dilim: 2,73
En düşük yüzdelik dilim: 0,68

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 461,72
En yüksek yüzdelik dilim: 2,91
En düşük yüzdelik dilim: 0,57

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 461,49
En yüksek yüzdelik dilim: 2,94
En düşük yüzdelik dilim: 1,48

MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 461,27
En yüksek yüzdelik dilim: 12,96
En düşük yüzdelik dilim: 1,11

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 460,79
En yüksek yüzdelik dilim: 3,02
En düşük yüzdelik dilim: 1,57

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 458,65
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 1,66

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 458,61
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 458,12
En yüksek yüzdelik dilim: 3,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,01

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,85
En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,6
En yüksek yüzdelik dilim: 3,53
En düşük yüzdelik dilim: 1,41

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 456
En yüksek yüzdelik dilim: 3,6
En düşük yüzdelik dilim: 1,05

KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 452,94
En yüksek yüzdelik dilim: 4
En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 452,24
En yüksek yüzdelik dilim: 14,1
En düşük yüzdelik dilim: 0,56

GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 452,11
En yüksek yüzdelik dilim: 4,11
En düşük yüzdelik dilim: 1,48

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 451,5
En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
En düşük yüzdelik dilim: 1,82

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 451,34
En yüksek yüzdelik dilim: 4,22
En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,69
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,26

AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 448,11
En yüksek yüzdelik dilim: 4,72
En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 447,54
En yüksek yüzdelik dilim: 4,72
En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 447,39
En yüksek yüzdelik dilim: 4,75
En düşük yüzdelik dilim: 1,25

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 447,26
En yüksek yüzdelik dilim: 4,76
En düşük yüzdelik dilim: 2,73

KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 446,79
En yüksek yüzdelik dilim: 4,83
En düşük yüzdelik dilim: 2,83

SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 446,56
En yüksek yüzdelik dilim: 4,85
En düşük yüzdelik dilim: 2,07

PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 445,98
En yüksek yüzdelik dilim: 4,94
En düşük yüzdelik dilim: 1,53

İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

DR. VASIF TOPÇU FEN LİSESİ - (ŞİLE)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 445,85
En yüksek yüzdelik dilim: 4,96
En düşük yüzdelik dilim: 1,62

HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 444,73
En yüksek yüzdelik dilim: 5,12
En düşük yüzdelik dilim: 2,87

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 443,45
En yüksek yüzdelik dilim: 5,3
En düşük yüzdelik dilim: 1,53

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 443,1
En yüksek yüzdelik dilim: 5,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,13

İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 441,1
En yüksek yüzdelik dilim: 5,63
En düşük yüzdelik dilim: 2,86

DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 440,77
En yüksek yüzdelik dilim: 5,68
En düşük yüzdelik dilim: 2,73

EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,56
En yüksek yüzdelik dilim: 5,71
En düşük yüzdelik dilim: 2,73

FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 440,38
En yüksek yüzdelik dilim: 5,74
En düşük yüzdelik dilim: 2,31

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,69
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,26

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Rusça - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 440,03
En yüksek yüzdelik dilim: 5,79
En düşük yüzdelik dilim: 2,73

ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 440,02
En yüksek yüzdelik dilim: 5,79
En düşük yüzdelik dilim: 3,06

İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 439,54
En yüksek yüzdelik dilim: 5,87
En düşük yüzdelik dilim: 3,14

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,85
En yüksek yüzdelik dilim: 5,97
En düşük yüzdelik dilim: 0,53

PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,12
En yüksek yüzdelik dilim: 6,08
En düşük yüzdelik dilim: 4,09

ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 436,31
En yüksek yüzdelik dilim: 6,36
En düşük yüzdelik dilim: 1,84

SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 436,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,41
En düşük yüzdelik dilim: 3,28

MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 435,48
En yüksek yüzdelik dilim: 6,49
En düşük yüzdelik dilim: 2,32

GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 435,18
En yüksek yüzdelik dilim: 6,54
En düşük yüzdelik dilim: 3,83

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - İspanyolca (KADIKÖY)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 434,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,71
En düşük yüzdelik dilim: 3,66

BEŞİKTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Almanca - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 433,62
En yüksek yüzdelik dilim: 6,78
En düşük yüzdelik dilim: 2,7

PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 433,01
En yüksek yüzdelik dilim: 6,87
En düşük yüzdelik dilim: 1,06

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 431,87
En yüksek yüzdelik dilim: 7,06
En düşük yüzdelik dilim: 3,44

YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 431,73
En yüksek yüzdelik dilim: 7,07
En düşük yüzdelik dilim: 4,96

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek-Arapça - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 431,71
En yüksek yüzdelik dilim: 7,08
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 210
Taban Puan: 431,52
En yüksek yüzdelik dilim: 7,11
En düşük yüzdelik dilim: 1,35

GAZİ ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 210
Taban Puan: 430,26
En yüksek yüzdelik dilim: 7,31
En düşük yüzdelik dilim: 2,64

HABİRE YAHŞİ ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 210
Taban Puan: 429,52
En yüksek yüzdelik dilim: 7,42
En düşük yüzdelik dilim: 3,35

ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 428,49
En yüksek yüzdelik dilim: 7,59
En düşük yüzdelik dilim: 3,78

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİSİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 428,29
En yüksek yüzdelik dilim: 7,62
En düşük yüzdelik dilim: 3,28

ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 428,28
En yüksek yüzdelik dilim: 7,62
En düşük yüzdelik dilim: 3,76

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - İspanyolca - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 427,47
En yüksek yüzdelik dilim: 7,75
En düşük yüzdelik dilim: 3,07

KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 427,34
En yüksek yüzdelik dilim: 7,77
En düşük yüzdelik dilim: 4,2

MEHMET ÖNER ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 427,17
En yüksek yüzdelik dilim: 7,8
En düşük yüzdelik dilim: 4,96

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 426,76
En yüksek yüzdelik dilim: 7,86
En düşük yüzdelik dilim: 3,37

FATİH SULTAN MEHMET ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 425,85
En yüksek yüzdelik dilim: 8,02
En düşük yüzdelik dilim: 0,61

HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 425,11
En yüksek yüzdelik dilim: 8,14
En düşük yüzdelik dilim: 2,62

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 424,98
En yüksek yüzdelik dilim: 8,17
En düşük yüzdelik dilim: 4,37

İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 424,73
En yüksek yüzdelik dilim: 8,21
En düşük yüzdelik dilim: 1,49

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 424,57
En yüksek yüzdelik dilim: 8,23
En düşük yüzdelik dilim: 1,26

BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 424,04
En yüksek yüzdelik dilim: 8,32
En düşük yüzdelik dilim: 5,11

İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 423,63
En yüksek yüzdelik dilim: 8,39
En düşük yüzdelik dilim: 4,82

HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,97
En yüksek yüzdelik dilim: 8,5
En düşük yüzdelik dilim:4,88

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,68
En yüksek yüzdelik dilim: 8,56
En düşük yüzdelik dilim: 6,24

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,63
En yüksek yüzdelik dilim: 8,56
En düşük yüzdelik dilim: 3,57

BEYOĞLU KIZ ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 422,1
En yüksek yüzdelik dilim: 8,66
En düşük yüzdelik dilim: 3,06

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - Almanca - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 422,1
En yüksek yüzdelik dilim: 8,66
En düşük yüzdelik dilim: 5,85

GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,04
En yüksek yüzdelik dilim: 8,67
En düşük yüzdelik dilim: 4,32

VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 419,8
En yüksek yüzdelik dilim: 9,06
En düşük yüzdelik dilim: 4,38

MEVLANA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 419,4
En yüksek yüzdelik dilim: 9,13
En düşük yüzdelik dilim: 4,83

ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 417,91
En yüksek yüzdelik dilim: 9,39
En düşük yüzdelik dilim: 6,05

ÇAMLICA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 417,89
En yüksek yüzdelik dilim: 9,4
En düşük yüzdelik dilim: 2,22

DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 417,67
En yüksek yüzdelik dilim: 9,44
En düşük yüzdelik dilim: 5,82

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- Erkek-İngilizce - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 416,9
En yüksek yüzdelik dilim: 9,57
En düşük yüzdelik dilim: 1,53

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 416,69
En yüksek yüzdelik dilim: 9,61
En düşük yüzdelik dilim: 3,46

ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 415,99
En yüksek yüzdelik dilim: 9,73
En düşük yüzdelik dilim: 5,79

AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 413,98
En yüksek yüzdelik dilim: 10,09
En düşük yüzdelik dilim: 5,38

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 412,94
En yüksek yüzdelik dilim: 10,28
En düşük yüzdelik dilim: 3,98

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (SULTANGAZİ)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 412,72
En yüksek yüzdelik dilim: 10,32
En düşük yüzdelik dilim: 7,11

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -Erkek-İngilizce - (PENDİK)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 412,37
En yüksek yüzdelik dilim: 10,39
En düşük yüzdelik dilim: 1,28

KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 410,6
En yüksek yüzdelik dilim: 10,73
En düşük yüzdelik dilim: 3,94

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ - (ÇATALCA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 410,07
En yüksek yüzdelik dilim: 10,83
En düşük yüzdelik dilim: 4,56

ŞEHİT MEHMET KARAASLAN ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 409,77
En yüksek yüzdelik dilim: 10,88
En düşük yüzdelik dilim: 8,02

PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ - (BEYKOZ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 408,23
En yüksek yüzdelik dilim: 11,18
En düşük yüzdelik dilim: 7,32

ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 407,76
En yüksek yüzdelik dilim: 11,28
En düşük yüzdelik dilim: 1,97

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 404,27
En yüksek yüzdelik dilim: 11,98
En düşük yüzdelik dilim: 2,47

ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 402,94
En yüksek yüzdelik dilim: 12,25
En düşük yüzdelik dilim: 4,32

ŞEHİT SELÇUK GÜRDAL ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 402,46
En yüksek yüzdelik dilim: 12,35
En düşük yüzdelik dilim: 5,72

ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 401,41
En yüksek yüzdelik dilim: 12,57
En düşük yüzdelik dilim: 6,29

HAKKI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 398,76
En yüksek yüzdelik dilim: 13,12
En düşük yüzdelik dilim: 8,31

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Arapça - (PENDİK)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 395,73
En yüksek yüzdelik dilim: 13,78
En düşük yüzdelik dilim: 5,71

İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!
KAPTAN AHMET ERDOĞAN ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 393,51
En yüksek yüzdelik dilim: 14,28
En düşük yüzdelik dilim: 7,78
BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 393,43
En yüksek yüzdelik dilim: 14,3
En düşük yüzdelik dilim: 8,88
ÜMRANİYE ŞEHİT EROL OLÇOK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 391,1
En yüksek yüzdelik dilim: 14,82
En düşük yüzdelik dilim: 3,86
BAYRAMPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 391,04
En yüksek yüzdelik dilim: 14,83
En düşük yüzdelik dilim: 2,06
PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 390,83
En yüksek yüzdelik dilim: 14,88
En düşük yüzdelik dilim: 3,62
KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 387,97
En yüksek yüzdelik dilim: 15,55
En düşük yüzdelik dilim: 5,55
TENZİLE ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 387,94
En yüksek yüzdelik dilim: 15,56
En düşük yüzdelik dilim: 1,61
ŞEHİT MURAT KOCATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (AVCILAR)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 387,49
En yüksek yüzdelik dilim: 15,67
En düşük yüzdelik dilim: 9,13
BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 386,77
En yüksek yüzdelik dilim: 15,84
En düşük yüzdelik dilim: 7,55
PENDİK ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 383,3
En yüksek yüzdelik dilim: 16,18
En düşük yüzdelik dilim: 7,16
OYA-ALİ OSMAN KEÇECİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (ŞİLE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 485,19
En yüksek yüzdelik dilim: 16,21
En düşük yüzdelik dilim: 5,53
ŞEHİT MUHAMMED FAZLI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 382,24
En yüksek yüzdelik dilim: 16,92
En düşük yüzdelik dilim: 7,96
GÜZELYURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 381,58
En yüksek yüzdelik dilim: 17,09
En düşük yüzdelik dilim: 2,96
ŞEHİT TOLGA ECEBALIN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 380,66
En yüksek yüzdelik dilim: 17,31
En düşük yüzdelik dilim: 5,37
ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 379,94
En yüksek yüzdelik dilim: 17,5
En düşük yüzdelik dilim: 10,97
HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 377,49
En yüksek yüzdelik dilim: 18,12
En düşük yüzdelik dilim: 9,92
FATİH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 377,12
En yüksek yüzdelik dilim: 18,22
En düşük yüzdelik dilim: 6,17
ŞEHİT AKIN SERTÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ATAŞEHİR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 386,85
En yüksek yüzdelik dilim: 18,29
En düşük yüzdelik dilim: 9,57
ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 375,67
En yüksek yüzdelik dilim: 18,6
En düşük yüzdelik dilim: 11,29
RABİA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SANCAKTEPE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 375,51
En yüksek yüzdelik dilim: 18,64
En düşük yüzdelik dilim: 9,44
ŞEHİT SERVET ASMAZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 375
En yüksek yüzdelik dilim: 18,78
En düşük yüzdelik dilim: 10,67
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kız - İngilizce - (ÇEKMEKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 374,83
En yüksek yüzdelik dilim: 18,83
En düşük yüzdelik dilim: 10,67
İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 374,66
En yüksek yüzdelik dilim: 18,87
En düşük yüzdelik dilim: 11,14
SULTANBEYLİ SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 373,92
En yüksek yüzdelik dilim: 19,08
En düşük yüzdelik dilim: 12,73
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