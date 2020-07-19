İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

DR. VASIF TOPÇU FEN LİSESİ - (ŞİLE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 445,85
En yüksek yüzdelik dilim: 4,96
En düşük yüzdelik dilim: 1,62
HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 444,73
En yüksek yüzdelik dilim: 5,12
En düşük yüzdelik dilim: 2,87
MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 443,45
En yüksek yüzdelik dilim: 5,3
En düşük yüzdelik dilim: 1,53
İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 443,1
En yüksek yüzdelik dilim: 5,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,13
İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 441,1
En yüksek yüzdelik dilim: 5,63
En düşük yüzdelik dilim: 2,86
DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 440,77
En yüksek yüzdelik dilim: 5,68
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,56
En yüksek yüzdelik dilim: 5,71
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 440,38
En yüksek yüzdelik dilim: 5,74
En düşük yüzdelik dilim: 2,31
FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,69
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Rusça - (BAŞAKŞEHİR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 440,03
En yüksek yüzdelik dilim: 5,79
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 440,02
En yüksek yüzdelik dilim: 5,79
En düşük yüzdelik dilim: 3,06
İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 439,54
En yüksek yüzdelik dilim: 5,87
En düşük yüzdelik dilim: 3,14
İSTANBUL ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,85
En yüksek yüzdelik dilim: 5,97
En düşük yüzdelik dilim: 0,53
PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,12
En yüksek yüzdelik dilim: 6,08
En düşük yüzdelik dilim: 4,09
ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 436,31
En yüksek yüzdelik dilim: 6,36
En düşük yüzdelik dilim: 1,84
SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 436,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,41
En düşük yüzdelik dilim: 3,28
MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 435,48
En yüksek yüzdelik dilim: 6,49
En düşük yüzdelik dilim: 2,32
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 435,18
En yüksek yüzdelik dilim: 6,54
En düşük yüzdelik dilim: 3,83
KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - İspanyolca (KADIKÖY)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 434,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,71
En düşük yüzdelik dilim: 3,66
BEŞİKTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Almanca - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 433,62
En yüksek yüzdelik dilim: 6,78
En düşük yüzdelik dilim: 2,7
PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 433,01
En yüksek yüzdelik dilim: 6,87
En düşük yüzdelik dilim: 1,06
GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 431,87
En yüksek yüzdelik dilim: 7,06
En düşük yüzdelik dilim: 3,44
YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 431,73
En yüksek yüzdelik dilim: 7,07
En düşük yüzdelik dilim: 4,96
İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek-Arapça - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 431,71
En yüksek yüzdelik dilim: 7,08
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 431,52
En yüksek yüzdelik dilim: 7,11
En düşük yüzdelik dilim: 1,35
GAZİ ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 430,26
En yüksek yüzdelik dilim: 7,31
En düşük yüzdelik dilim: 2,64
HABİRE YAHŞİ ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 429,52
En yüksek yüzdelik dilim: 7,42
En düşük yüzdelik dilim: 3,35
ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 428,49
En yüksek yüzdelik dilim: 7,59
En düşük yüzdelik dilim: 3,78
KADIKÖY AHMET SANİ GEZİSİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 428,29
En yüksek yüzdelik dilim: 7,62
En düşük yüzdelik dilim: 3,28
ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 428,28
En yüksek yüzdelik dilim: 7,62
En düşük yüzdelik dilim: 3,76
KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - İspanyolca - (KADIKÖY)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 427,47
En yüksek yüzdelik dilim: 7,75
En düşük yüzdelik dilim: 3,07
KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 427,34
En yüksek yüzdelik dilim: 7,77
En düşük yüzdelik dilim: 4,2
MEHMET ÖNER ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 427,17
En yüksek yüzdelik dilim: 7,8
En düşük yüzdelik dilim: 4,96
KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 426,76
En yüksek yüzdelik dilim: 7,86
En düşük yüzdelik dilim: 3,37
FATİH SULTAN MEHMET ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 425,85
En yüksek yüzdelik dilim: 8,02
En düşük yüzdelik dilim: 0,61
HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ - (SİLİVRİ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 425,11
En yüksek yüzdelik dilim: 8,14
En düşük yüzdelik dilim: 2,62
İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 424,98
En yüksek yüzdelik dilim: 8,17
En düşük yüzdelik dilim: 4,37
İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GÜNGÖREN)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 424,73
En yüksek yüzdelik dilim: 8,21
En düşük yüzdelik dilim: 1,49
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 424,57
En yüksek yüzdelik dilim: 8,23
En düşük yüzdelik dilim: 1,26
BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 424,04
En yüksek yüzdelik dilim: 8,32
En düşük yüzdelik dilim: 5,11