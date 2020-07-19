İstanbul lise taban puanları 2020 listesi: İstanbul lise taban puanları ve kontenjan listesi!

İstanbul'da eğitim görmek isteyen binlerce lise öğrencisi adayı İstanbul lise taban puanlarını öğrenmek istiyor. Tercih işlemlerine az bir zaman kala en yüksek ve düşük yüzdelik dilimler ile kontenjan bilgisine sahip olmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. İstanbul liseleri taban puanları da belli oldu. Haberimizin içerisinden İstanbul lise taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI İLE KONTENJAN LİSTESİ!

Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından İstanbul liseleri taban puanları ile kontenjan bilgisi ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.