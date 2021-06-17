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Haberler Galeri Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı
Giriş Tarihi: 17.06.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 15:10

: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici yayınlandı

tarafından karnelerini alacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri karnelerinde öğretmenlerinin görüşlerini öğrenirken, kendileri için motive edici sözleri de araştırıyor. Salgın boyunca uzaktan eğitim alan öğrenciler öğretmenlerinin motive edici görüşlerine ihtiyaçları var. Eğitim öğretim döneminde öğrencilerin gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve öneriler sunması niteliğinde olması gereken bu anlamlı sözleri haberimizin içeriğinde derledik. İşte 2021 Karne görüşleri ile Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici

Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı

son günlerde milyonlarca öğrencinin gündeminde bulunuyor. Öğrenciler ve veliler e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak karne notlarını 18 Haziran tarihinden itibaren dijital ortamdan görüntüleyebilecek. Öğrencilerin en güzel şekilde yetişmesi için gayret gösteren öğretmenler güzel dileklerini öğrencilerin karnelerine birkaç kelimeyle de olsa not düşmek istiyor. İşte Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici 2021

ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ 2021

Öğrencileri karne heyecanının sardığı şu günlerde öğretmenler de öğrencilerin karnelerinde son düzenlemeleri yapıyor. İşte Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri…

Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim. Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim. Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."

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Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum. Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.

Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle… Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste. Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı

ÖVGÜ YAZILARI

Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun. İşleyen demir ışıldar.

Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

UYARI YAZILARI

Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar. Mükemmelliğin yolu ancak kusurun

Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı
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