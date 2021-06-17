Karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri yayınlandı

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum. Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.

Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle… Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste. Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.