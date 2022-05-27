Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:03

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim olacak şekilde toplamda üç oturumda düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi KPSS başvuruları alınacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlamış olup Haziran ayının ilk haftası sona erecek. Ortaöğretim başvurusu Eylül ayında, ön lisans başvurusu ise Ağustos ayında alınacak. Bu noktada; adaylar "KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru kılavuzu bilgileri.