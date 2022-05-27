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Haberler Galeri KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:03

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim olacak şekilde toplamda üç oturumda düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi KPSS başvuruları alınacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlamış olup Haziran ayının ilk haftası sona erecek. Ortaöğretim başvurusu Eylül ayında, ön lisans başvurusu ise Ağustos ayında alınacak. Bu noktada; adaylar "KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru kılavuzu bilgileri.

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak olan başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen adaylar "KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Ön lisans, lisans ve ortaöğretim şeklinde üç oturumda tamamlanacak olan KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

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KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, ayın kaçında? KPSS başvuru kılavuzu ile ücreti ne kadar, işlemler nasıl yapılır?

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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