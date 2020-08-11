LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

LGS lise boş kontenjanları, 2020 LGS tercih maratonunun ilk aşamasının sona ermesi ile birlikte eğitim gündeminin bir numaralı konusu oldu. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercihler ve LGS lise nakil başvuru ekranı ile nasıl tercih yapılacağını araştırıyor. Özellikle ' MEB tarafından 2020 LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı?' sorusu hem veli hem de lise adayı öğrenciler için merak konusu oldu. Peki, lise ek tercihler ve nakil işlemleri için lise boş kontenjan ve 2020 yılına ait lise taban puanları açıklandı mı ve MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

İşte, nakil başvurusu ve LGS boş kontenjanlara ilişkin detaylar...

LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ: LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS nakil başvuru işlemleri için, aşağıda yer alan 2020 boş kontenjan sorgulama ekranı üzerinden bilgi edinilebilir: