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boş kontenjanları ve lise 2020! giriş ile LGS 2. tercih tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

lise ve yayınlandı! GS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, koordinesinde LGS nakil başvurusu için geri sayım sona erdi. Tercih dönemi sonrası, LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları sıralamasına göre gerçekleştirilecek lise nakil başvuruları, e-okul üzerinden yapılacak. Peki, LGS taban puanları ve lise boş kontenjan sayısı tablosu bu yıl nasıl şekillendi? İşte, LGS lise boş kontenjan listesi ve e-okul nakil başvurusu ekranı...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 12:33
LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

lise boş kontenjanları, 2020 LGS tercih maratonunun ilk aşamasının sona ermesi ile birlikte eğitim gündeminin bir numaralı konusu oldu. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercihler ve LGS lise nakil başvuru ekranı ile nasıl tercih yapılacağını araştırıyor. Özellikle ' tarafından 2020 LGS ve yayınlandı mı?' sorusu hem veli hem de lise adayı öğrenciler için merak konusu oldu. Peki, lise ek tercihler ve nakil işlemleri için lise boş kontenjan ve 2020 yılına ait lise taban puanları açıklandı mı ve MEB giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

İşte, nakil başvurusu ve LGS boş kontenjanlara ilişkin detaylar...

LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ: LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS nakil başvuru işlemleri için, aşağıda yer alan 2020 boş kontenjan sorgulama ekranı üzerinden bilgi edinilebilir:

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS 2020 NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

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LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Lise kayıt işlemleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nakil süreci 26 Ağustos'a kadar devam edece

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'

Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz.

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları 2020! e Okul giriş ile LGS 2. tercih boş kontenjan tablosu ve lise nakil işlemi hakkında bilgiler

'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu.

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