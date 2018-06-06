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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)

Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Liselere Giriş Sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla soruları araştırması yapmaya devam ediyor. sabah.com.tr'de. Öğrenciler doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek, sınav sonuçlarını hesaplamak için LGS soru ve cevaplarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Türkçe, Matematik, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Din Kültürü sınavlarına giren öğrenciler Pazar gününden bu yana nı sabah.com.tr'den öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavının soru ve cevaplarını soru soru cevap cevap burada bulabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI SORGULA

Giriş Tarihi: 06.06.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 10:07
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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı () maratonu başladı. 2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar günü yaklaşık bir milyon öğrenci zorlu sınava katılım sağladı. Türkçe, İnkilap Tarihi, Matematik ve Fen Bilimleri ise bugünün en çok araştırılan konuları arasında ilk sırada yerini alacak. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS sınav soru ve cevapları araştıran kişiler ayrıca sabah.com.tr'den ulaşabilecekler. Bazı öğrenciler ve veliler ise önceki ismi ile TEOG sınav soru ve cevapları olarak ulaşmak isteyecekler. İşte LGS soruları ile ilgili tüm detaylar…

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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)

LGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Liseye Geçiş Sınavı'nda öğrencilere ilk olarak Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltildi. 2 Haziran 2018 cumartesi günü gerçekleştirilen merkezî sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)

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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
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soru ve cevapları burada! 2018 (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)
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