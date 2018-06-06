LGS soru ve cevapları burada! 2018 LGS soruları (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri LGS sınav soruları ve cevapları)

Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Liselere Giriş Sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla LGS soruları araştırması yapmaya devam ediyor. LGS soru ve cevapları sabah.com.tr'de. Öğrenciler doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek, sınav sonuçlarını hesaplamak için LGS soru ve cevaplarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Türkçe, Matematik, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Din Kültürü sınavlarına giren öğrenciler Pazar gününden bu yana LGS sorularını sabah.com.tr'den öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavının soru ve cevaplarını soru soru cevap cevap burada bulabilirsiniz.

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