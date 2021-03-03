MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB’te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde sona erecek olan sınavların ardından, sınava katılım gösteren öğrenciler AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. Gelecek resmi açıklamayı bekleyen öğrenciler için 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Açık Lise sınavları için değerlendirmeler ise her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

MEB İLE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yılın AÖL sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB'ten resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan; öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.