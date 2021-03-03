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Haberler Galeri MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB'te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2021 21:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:12

MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB'te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eğitim hayatına çeşitli nedenlerden dolayı dışarıdan devam eden Açık Lise öğrencilerini ilgilendiren AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 25 Şubat tarihinde başlayan Açık Lise sınavları 1 Mart tarihinde son bulacak. Bilindiği üzere; koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen sınavda öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak ve puan değeri de 5 olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda yanlış cevapların ise doğru cevapları etkilemeyeceği biliniyor. Bu bakımdan; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda!

MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB’te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde sona erecek olan sınavların ardından, sınava katılım gösteren öğrenciler AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. Gelecek resmi açıklamayı bekleyen öğrenciler için 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Açık Lise sınavları için değerlendirmeler ise her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

MEB İLE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yılın AÖL sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB'ten resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan; öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB’te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB’te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB’te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB’te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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