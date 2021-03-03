Giriş Tarihi: 03.03.2021 21:31
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:12
MEB ile 2021 AÖL sonuçları için gözler MEB'te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Eğitim hayatına çeşitli nedenlerden dolayı dışarıdan devam eden Açık Lise öğrencilerini ilgilendiren AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 25 Şubat tarihinde başlayan Açık Lise sınavları 1 Mart tarihinde son bulacak. Bilindiği üzere; koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen sınavda öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak ve puan değeri de 5 olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda yanlış cevapların ise doğru cevapları etkilemeyeceği biliniyor. Bu bakımdan; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda!