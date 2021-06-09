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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:25

Bakanı 'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte okullar ne zaman kapanacak ve telafi eğitimi nasıl olacak soruları hem veliler hem de öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Okulların kapanacağını tarih, salgın şartları göz ardı edildiğinde 'nın yıllık takviminde yer alıyor. Ancak vaka sayısına göre kararlar farklılık gösterdiği için belirli dönemlerde okulların kapanacağını tarih ve yüz yüze eğitim hakkında kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. 2020-21 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak, karneler verilecek mi? İşte Bakan tarafından yapılan son dakika açıklaması ve okulların kapanacağını tarihe ilişkin detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

salgınından etkilenen alanlar arasında eğitim de yer alıyor. Özellikle uzaktan mı yüz yüze eğitim süreci dinamik kararlar gerektirdiği için vaka ve aşılanma oranına göre yeni kararlar alınıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve Bakanı yaptığı son açıklamada karneler ile telafi eğitimi hakkında hangi bilgileri kamuoyuyla paylaştı? Aşağıda, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve karneler hakkında detaylar yer almaktadır…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

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