Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte okullar ne zaman kapanacak ve telafi eğitimi nasıl olacak soruları hem veliler hem de öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Okulların kapanacağını tarih, salgın şartları göz ardı edildiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık takviminde yer alıyor. Ancak koronavirüs vaka sayısına göre kararlar farklılık gösterdiği için belirli dönemlerde okulların kapanacağını tarih ve yüz yüze eğitim hakkında kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. 2020-21 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak, karneler verilecek mi? İşte Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklaması ve okulların kapanacağını tarihe ilişkin detaylar…