Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ikinci dönem karneler dijtal karne olarak E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verilecek. Bu noktada, dijital karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlar öğrenci, E Okul VBS girişi dijital karne notları görüntüleme ekranı üzerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Dönem sonu not ortalaması ile beraber takdir teşekkür belgesi ve e-Karne notları E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Öğrenciler, dijital karneler yerine okullardan da yüz yüze karne alabilecek. Peki, dijital karne nasıl ve neredne görüntülenir? İşte, MEB E Okul VBS giriş ekranı ve e-Karne notları görüntüleme sayfası