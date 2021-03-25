Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Salgın sürecinde vakaların artışa geçmesiyle beraber ortaokul sınavları için de yeni karar belli oldu. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamanın ardından Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? soruları da yanıt aramaya başladı. 6.7.8 sınıf öğrencileri ertelenen ortaokul sınav tarihlerini merak ediyor. Bu noktada MEB açıklamasına göre; Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda belirlenen tarihlerde sınavların yapılacağı bildirildi. İşte ertelenen ortaokul sınav tarihleri ve tüm detaylar…

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU, NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği "Ortaokul sınavları ertelendi mi?" sorusunun yanıtı geldi. MEB tarafından verilen son karara göre, İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerimizde ortaokul 5, 6, ve 7. Sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihe ertelenmesine karar verildi.