Haberler
Galeri
SON DAKİKA | Binlerce öğrenciye af geliyor! Yılbaşından sonra Meclis'e taşınacak
Giriş Tarihi: 23.12.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 07:31
SON DAKİKA | Binlerce öğrenciye af geliyor! Yılbaşından sonra Meclis'e taşınacak
Son dakika haberi: AK Parti, Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci affı konusunun TBMM'de değerlendirildiğini ifade ederek, "Kaç öğrenci sistemin dışına çıktı, kaç tanesi içeride, konu bize intikal ettiğinde af konusunda görüşlerimizi paylaşacağız" demişti.