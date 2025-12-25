SON DAKİKA | Fahiş zamlara son! Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme

1- Ara sınıflara en fazla Ara ne kadar zam yapılabilir?



Ara sınıflarda en fazla, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 20'lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse, ara sınıflarda tavan zam oranı yüzde 21 olacak. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul, bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek.