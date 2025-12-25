Haberler
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:13
SON DAKİKA | Fahiş zamlara son! Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Son dakika haberi: Özel okulların zam oranları yeniden düzenlendi. MEB, ara sınıflardan başlangıç kademelerine, kitap ve kırtasiye ücretlerinden burs uygulamalarına kadar birçok kalemde veliyi koruyan düzenlemeler hayata geçirdi. Zam oranları sınırlandı, burs kapsamları genişletildi.