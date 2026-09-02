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Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:55

SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yayımladığı video mesajla öğretmenler ve okul yöneticilerine seslendi. Yeni dönemin stratejik çerçevesini millî birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel ayak üzerine kurduklarını açıkladı.

BURCU ŞEN
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SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Son dakika haberi: Yeni dönemin en önemli odak noktalarından birinin oyun olacağını belirten Tekin, çocukların öğrenme süreçlerinde oyuna daha geniş yer açacaklarını duyurdu.

SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Tekin, geleneksel çocuk oyunlarının her sene olduğu gibi okul bahçelerine taşınarak akran ilişkilerini, paylaşma bilincini ve kültürel aktarımı güçlendireceğini vurguladı.

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SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Tekin, "Bu yıl üzerinde özellikle duracağımız başlıklardan birisi de oyun olacak. 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması çerçevesinde oyuna, çocuklarımızın öğrenme ve gelişim süreçlerinde daha geniş bir yer açacağız" dedi.

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SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

EKSTRA GÜVENLİK

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken okullardaki huzur ve güven ortamına özel önem verdiklerini anlatan Tekin, "Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.

SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Bu noktada öğretmenlere de önemli bir vazife düşüyor. Öğretmenlerin öğrencilerdeki küçük davranış değişikliklerini fark etmesi de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

"HERKES BİRBİRİNE SAYGILI OLMALI"

Tekin, Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacağını söyledi.

SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmenin en kalıcı zeminini eğitim olarak belirlediklerinin altını çizen Tekin, "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz.

SON DAKİKA | İşte yeni dönemin stratejik çerçevesi! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görmesini, arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

#YUSUF TEKİN #MİLLİ EĞİTİM

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