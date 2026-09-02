SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni süreci açıkladı! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası

EKSTRA GÜVENLİK



Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken okullardaki huzur ve güven ortamına özel önem verdiklerini anlatan Tekin, "Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.



