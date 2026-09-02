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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni süreci açıkladı! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası
Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:00
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni süreci açıkladı! Eğitimde 3 ayaklı yol haritası
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yayımladığı video mesajla öğretmenler ve okul yöneticilerine seslendi. Yeni dönemin stratejik çerçevesini millî birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel ayak üzerine kurduklarını açıkladı.