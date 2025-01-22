Veliler dikkat! Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor

-Çocuğunuzun tüm çevrimiçi hesapları için güçlü, benzersiz parolalar oluşturmasına yardımcı olun ve arkadaşlarıyla dahi parolasını paylaşmamayı öğretin.

-Çocuğunuz herhangi bir uygulamayı veya oyunu indirmeden önce, istediği izinleri kontrol edin.

-Alışılmadık uygulamalar, mesajlar veya e-postalar için çocuğunuzun cihazını gözden geçirmeyi alışkanlık haline getirin. Şüpheli bir şey bulursanız, onlarla sakin bir şekilde konuşun ve korku yaratmadan potansiyel riskleri açıklayın.