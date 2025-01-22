Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:36
Veliler dikkat! Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor
20 milyondan fazla öğrenci yarıyıl tatiline girdi. 3 Şubat'a kadar sürecek yarıyıl tatilinde öğrenciler her zamankinden çok daha fazla ekran başında vakit geçiriyor. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise birçok farklı yöntemle çocukların karşısına çıkıyor ve onları hedef olarak belirliyor. Bilişim uzmanları "Tatil döneminde yalnızca çocukların oynadıkları oyunları kontrol etmek tek başına yeterli değil. Aynı zamanda internetin tehlikelerinden de koruyabilmek için ebeveynlerin bilinçli olması gerekiyor'' dedi.