Kabine Toplantısı sonrası pek çok karar kamuoyu ile paylaşıldı. Ulusa Sesleniş konuşması için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler ve ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ilişkinde açıklamalarda bulundu. Kararlar sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklamasına göre, "Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?" sorusu da yanıt buldu. MEB yüz yüze eğitim ve okulların açılış tarihi açıklamasına göre, yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı, yarın hangi sınıflar okula gidecek?