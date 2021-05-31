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Haberler Galeri Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? MEB açıklaması ile Yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:56 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 21:35

Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? MEB açıklaması ile kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?

Kabine toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi ve kabine toplantısı kararlarını kamuoyu ile paylaştı. Hangi okulların yüz yüze eğitime başlayacağı ve kaçıncı sınıfların okula gideceği de kabine toplantısı sonrası tarafından yapılan açıklama ile kesinleşmiş oldu. Alınan kararlara göre, Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte, MEB'den gelen son dakika açıklaması ve kabine toplantısı kararlarına göre okulların durumu ve " kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?" sorusunun yanıtı.

Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?

Kabine Toplantısı sonrası pek çok karar kamuoyu ile paylaşıldı. Ulusa Sesleniş konuşması için kameralar karşısına geçen , üniversiteler ve ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ilişkinde açıklamalarda bulundu. Kararlar sonrası Bakanı 'tan gelen son dakika açıklamasına göre, "Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?" sorusu da yanıt buldu. MEB ve okulların açılış tarihi açıklamasına göre, yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı, yarın hangi sınıflar okula gidecek?

Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?

KABİNE TOPLANTISI SONRASI OKULLARIN DURUMU!

Bakanı , okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

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Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.

Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?

Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Yarın hangi sınıflar açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve okullar açıldı mı?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

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