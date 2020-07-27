YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. ÖSYM'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının bir gün önce sınav sonuçları adaylar ile paylaşıldı.
YKS 2020 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.