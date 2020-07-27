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sonuçları erişime açıldı! sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci ve ailelerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği sonuçları hakkında 'den açıklaması geldi! YKS tercihleri için geçtiğimiz günlerde kılavuz yayınlayan ÖSYM, sınav sonuçlarını daha önce belirtilen tarihten bir gün önce adaylar ile paylaştı. YKS sonuçlarının 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti. Adaylar, bugün yapılan açıklamanın ardından sorgulama işleminin ÖSYM'nin ilgili internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde YKS tercihleri, YKS baraj puanı ve taban puanları hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz. Bilindiği gibi öğrenciler TYT, AYT ve YDT alanında üç farklı sınava girmişti.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:07
YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Tüm dünyada hayata olumsuz etkileri olan corona virüs, eğitim sürecini de etkiledi. LGS'den sonra de büyük önlemler ile yapıldı. Üniversite sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler tercihlerini yaparak senenin stresini giderecek tatiller yapmak istiyor. bu sabah açıklandı. Sonuçlar 'nin internet sitesi aracılığıyla sorgulanıyor.

YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

sınav sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. 'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının bir gün önce adaylar ile paylaşıldı.

YKS 2020 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.

YKS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 üniversite sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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