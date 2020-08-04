YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ