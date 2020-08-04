YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite tercihleri için heyecan dorukta! İyi bir üniversite hayaline sahip olan ve istediği puanı elde eden milyonlarca aday için kritik haftaya girildi. Bu noktada, 2020 YKS tercihleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, öğrenciler, hedeflerine göre 2 yıllık önlisans veya 4 yıllık lisans üniversite bölüm tercih edecek. ÖSYM tarafından YKS tercihleri sırasında kullanılacak üniversite kontenjanları ve taban puanları duyuruldu. Bununla beraber, YKS tercih tarihleri hakkında da bilgi verildi.

2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin duyurusu ile beraber, 'YKS tercih tarihleri ne zaman?' sorusu da yanıt buldu. YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin devamından, ÖSYM'nin yayımlamış olduğu üniversite kontenjanları ve taban puanları kılavuzu hakkında bilgi edinebilir; 'Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı?' sorusuna cevap bulabilirsiniz.