12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

"250 gramlık bu seviyeye gelmesi için 7 aylık bir süreçten geçiyor"

Torul barajında aktif 8 aktif balık işletmesinden birisi olduklarını kaydeden Şahin, yıllık bin 800 ton üretim kapasitesine sahip baraj gölünde kendilerine ait 3 çiftlik bulunduğunu belirterek, "Her çiftlikte 15'er tane kafesimiz var. Bu kafeslerin kimisi 16'lık, kimisi 22'liktir. 16'lık da daha az, 22'lik de daha çok balık üretiyoruz. Balık bize kuluçkahaneden 2 gramlık yavru olarak geliyor. Yaklaşık 250 gramlık bu seviyeye gelmesi için 7 aylık bir süreçten geçiyor. Ortalama 250 gramlık balığı denize indiriyoruz. Denizden de 2,5-3 kilogram olunca ihraç ediyoruz" dedi.

