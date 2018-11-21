HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

ABD başta olmak üzere ve Vietnam'a yılda bin 500 ton balık ihraç eden 12 bin nüfuslu 'nin Torul ilçesindeki somon üreticileri, dünyanın tüm pazarlarında söz sahibi olmak istiyor.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 10:09
12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

Dik dağ zirvelerinin arasında ve mevsim itibariyle yüksek zirveleri karla kaplı Torul Baraj gölünde üretilen somon balıkları önce Karadeniz'deki tuzlu su kafeslerine oradan da belirli bir büyüklüğe gelince çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

'nin Torul ilçesinde elektrik üreten Torul Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren kafes balıkçılığı işletmeleri burada yetiştirdikleri somon balığını dünyada en fazla balık tüketen ülkelerden biri olan başta olmak üzere ABD ve Vietnam'a ihraç ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

Baraj gölünün 3,86 kilometrekarelik yüzeyinde yürütülen kafes balıkçılığı önemli bir noktaya ulaşırken, Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisi olan Torul Baraj gölünde somon balığının hasat ve nakil dönemi başladı.

12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

Yılda bin 800 ton balık üretilen Torul Baraj Gölünde belli bir büyüklüğe ulaşan somonlar deniz suyu sıcaklığının düşmesinin ardından Karadeniz'de bulunan tuzlu su çiftliklerine sevk ediliyor. Torul Baraj Gölü'ne 7 ay önce 2 gramlık yavru olarak gelen ve 250 gramlık seviyeyi aşan balıklar, motorlarla kıyıya çekilen kafeslerden vinçle kamyon üzerindeki oksijenli tanklara yüklenerek 2 saatlik mesafedeki Trabzon'a, Karadeniz üzerindeki büyük tuzlu su kafeslerine naklediliyor.

12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri Volkan Karakullukçu ve İrem Arıcı gözetiminde gerçekleşen nakil işleminin ardından bu mevsimde soğuyan deniz suyunda iyice lezzetlenen somon 2,5-3 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor. Soğuk suyu seven somon balığı için yazları soğuk suyu olan Torul Baraj gölünü tercih eden üreticilerden İsmail Şahin, bir ay sürecek olan nakil sürecine başladıklarını söyledi.

12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

"250 gramlık bu seviyeye gelmesi için 7 aylık bir süreçten geçiyor"

Torul barajında aktif 8 aktif balık işletmesinden birisi olduklarını kaydeden Şahin, yıllık bin 800 ton üretim kapasitesine sahip baraj gölünde kendilerine ait 3 çiftlik bulunduğunu belirterek, "Her çiftlikte 15'er tane kafesimiz var. Bu kafeslerin kimisi 16'lık, kimisi 22'liktir. 16'lık da daha az, 22'lik de daha çok balık üretiyoruz. Balık bize kuluçkahaneden 2 gramlık yavru olarak geliyor. Yaklaşık 250 gramlık bu seviyeye gelmesi için 7 aylık bir süreçten geçiyor. Ortalama 250 gramlık balığı denize indiriyoruz. Denizden de 2,5-3 kilogram olunca ihraç ediyoruz" dedi.

12 bin nüfuslu ilçeden milyon nüfuslu ülkelere balık ihraç ediliyor

Balığı denize aktardıktan sonra oradan da 'ya, ABD'ye, Vietnam ve bazı ülkelere ihraç edeceklerini ifade eden Şahin, kıyıya yaklaştırılan kafeslerin her birinde yaklaşık 20 ton somon balığı bulunduğunu söyledi.

BİZE ULAŞIN