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Haberler Galeri PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:59

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de

Memur olmak isteyenler dikkat! 22 kamu kurumuna 63.384 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre personel alımı yapacak kurumlar arasında 3 bakanlıkta yer alıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak işçi ve memur alımı (personel alımı) için pozisyonları ve başvuru tarihlerini derledik. İşte 22 kurum ve personel alımı yapılacak o kadrolar...

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan 22 personel alımı ilanına göre kamuya 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? Memur olmak isteyenler için sıraladık.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de

KAMUYA 63.384 İŞÇİ VE MEMUR ALIMI YAPILACAK

22 kamu kurumu tarafından yapılacak 63.384 personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 3 bakanlık, 3 belediye, 10 üniversite, YÖK, EGM, TÜİK ve Jandarma Genel Komutanlığı kurumları için kamuya binlerce personel alımı yapılacak.

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PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de

22 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

22 kamu kuruluşu toplamda 63.384 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Karabağlar Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, YÖK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi, EGM, EÜAŞ, TÜİK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 22 kamu kurumuna 63.384 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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