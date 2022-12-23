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Haberler Galeri 2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları
Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:28

2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

Son dönemin öne çıkan konu başlıkları arasında 0,69 ve 0,99 faizle 2 yıl geri ödemesiz konut kredisi bulunuyor. 8 milyon kişinin başvurduğu sosyal konut kampanyasının ardından ikinci bir hamle de orta gelirliler için geldi. Yapılan açıklamada şimdiye kadar ev sahibi olmamış vatandaşların faydalanabileceği bu kampanyayla satın alınan konutun yüzde 80'ine kadar kredi çekilebilecek. Bu kapsamda ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşların yüzünü güldüren kampanyanın detayları merak ediliyor. İşte 0,69 ve 0,99 faizle 2 yıl geri ödemesiz konut kredisi ile ilgili merak edilenler.

2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

Konut kredisi için müjde geldi. Geçtiğimiz aylarda dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası yeni bir adım geldi. Yeni kampanya ise orta gelir grubundaki vatandaşları konut sahibi yapacak türden. En önemli şart ise daha önce konut sahibi olmamış olması. 0,69 ve 0,99 faizle 2 yıl geri ödemesiz konut kredisi için gözler şimdi bankalardan gelecek açıklamaya çevrildi. Kampanyayla ilgili çalışmalarda sona gelindi. İşte milyonları ev sahibi yapacak konut kredisiyle ilgili merak edilen o detaylar.

2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

KONUT KAMPANYASINDA 0,69 VE 0,99 KREDİ FAİZ ORANI MÜJDESİ!

Dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor. İşte başvuru şartları, faiz ve ödeme için kritik detaylar...

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2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

8 milyon kişinin başvurduğu sosyal konut kampanyasının ardından ikinci bir hamle de orta gelirliler için geliyor. Vatandaşların merakla beklediği orta gelirlilere konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Ucuz maliyetli krediden hiç konutu olmayıp kampanyaya katılacaklar yararlanacak.

2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

Satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullanılabileceği belirtiliyor. Konut kredisinde faiz oranları yüzde 1'in altında olacak. Bankalar yüzde 0.99 faizle kredi kullandırmayı planlıyor. Ancak geçmiş yıllardaki gibi inşaat sektörü temsilcileri de faiz maliyetini üstlenirse kredi faizlerinin yüzde 0.79'lara çekilebileceği belirtiliyor.

2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

FORMÜLLER KONUŞULDU
Detayların netleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gayrimenkul şirketleri ve bankaların toplantılarında çeşitli formüller üzerinde duruldu. Buna göre, kredi başvurusu yapacak kişinin üzerine başka bir konut olmaması gerekecek. Belirli bir gelir grubunun üzerindekiler başvuru yapamayacak. Alınacak konutun 4-5 yıl satılmaması şartı da gündemde.

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