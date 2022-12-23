Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:28

2 yıla kadar geri ödemesiz konut kampanyasında 0,69 ve 0,99 kredi faiz oranı müjdesi! İşte orta gelir için kampanyanın detayları

Son dönemin öne çıkan konu başlıkları arasında 0,69 ve 0,99 faizle 2 yıl geri ödemesiz konut kredisi bulunuyor. 8 milyon kişinin başvurduğu sosyal konut kampanyasının ardından ikinci bir hamle de orta gelirliler için geldi. Yapılan açıklamada şimdiye kadar ev sahibi olmamış vatandaşların faydalanabileceği bu kampanyayla satın alınan konutun yüzde 80'ine kadar kredi çekilebilecek. Bu kapsamda ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşların yüzünü güldüren kampanyanın detayları merak ediliyor. İşte 0,69 ve 0,99 faizle 2 yıl geri ödemesiz konut kredisi ile ilgili merak edilenler.