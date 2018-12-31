2019'da kamudan yeni iş müjdeleri... İşte kurum kurum personel alımları!

TYP İLE 70 BİN KİŞİ

İŞKUR 2019'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde kamuya yerleştirecek. Personel alımı yapacak kurumların başında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlıklar yer alıyor. 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde çalıştırılmak üzere yeni yılda toplamda 15 bin 500 personel işbaşı yaptırılacak. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2019 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacak. 10 bin bekçi alımı ilanı, 2019 Mart ayı gibi çıkılacağı ön görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da toplam 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.



