2019'da kamudan yeni iş müjdeleri... İşte kurum kurum personel alımları!

KAMU GENELİNE PERSONEL ALINACAK
2019'da BOTAŞ 186, Emniyet Genel Müdürlüğü 97 kamu personeli, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66 kadrolu kamu personeli, Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 96 personel alımı ve 3 engelli işçi alımı, Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13 memur, TBMM 18 sözleşmeli kamu görevlisi, Sayıştay Başkanlığı 45 memur, Enerji Bakanlığı lisans mezunu 5 denetçi yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 34 kamu personeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu 10 memur alacak