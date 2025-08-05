Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
13:59
2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…
Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Ağustos ayında sürüyor. Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon kampanyaları için en yüksek ödeme yapan banka hangisi araştırılıyor. Maaş oranına göre değişiklik gösteren promosyonlar, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek ödeme yapan banka hangisi? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…