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Haberler Galeri 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:59

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Ağustos ayında sürüyor. Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon kampanyaları için en yüksek ödeme yapan banka hangisi araştırılıyor. Maaş oranına göre değişiklik gösteren promosyonlar, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek ödeme yapan banka hangisi? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

Emekli banka promosyonu kampanyaları güncellendi. Maaşını taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankayı araştırıyor. İşte 2025 Ağustos ayı itibarıyla güncel promosyon tutarları ve kampanyalar…

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

2025 Ağustos ayı itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonları merakla takip ediliyor. Bazı bankalar, maaş tutarlarına ve ek koşullara bağlı olarak 27.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. İşte öne çıkan bankalar ve bankaların sunduğu promosyon tutarları…

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2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

QNB

Banka internet sitesinde "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

YAPIKREDİ

Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

HALKBANK

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

ZİRAAT BANKASI

İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

İŞ BANKASI

İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

GARANTİ

Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

AKBANK

Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

ING

Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

TEB

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.