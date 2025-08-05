2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU LİSTESİ: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Denizbank, QNB, Yapıkredi, Vakıfbank promosyon tutarları…

EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

2025 Ağustos ayı itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonları merakla takip ediliyor. Bazı bankalar, maaş tutarlarına ve ek koşullara bağlı olarak 27.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. İşte öne çıkan bankalar ve bankaların sunduğu promosyon tutarları…