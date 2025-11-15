2026 EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU! En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı için yeni tahmin! 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlar için işte yeni hesap

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

Böylelikle toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de en az yüzde 10,25'lik zammı cebe koymuş oldu.