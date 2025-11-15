Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2026 EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU! En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı için yeni tahmin! 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlar için işte yeni hesap
Giriş Tarihi: 15.11.2025 10:11

Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk dört aylık artış oranı netleşirken gözler kasım ve aralık sonuçlarına çevrilmişken, Merkez Bankası tarafından yayımlanan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyonda beklentiler bir kez daha değişti. 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte yeni zam tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK'in Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile tüm hesaplamalar bir kez daha değişti.

Peki, SSK, Bağ-kur en düşük maaş ne kadar olacak? Emekli maaşı 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

ZAM İÇİN 4 ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

Böylelikle toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de en az yüzde 10,25'lik zammı cebe koymuş oldu.

Yüzde 10,25'lik zam hesabına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.

EKONOMİSTLER TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Ekim ayında yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseltmişlerdi.

TCMB tarafından bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu için yeni enflasyon tahmini SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranını da değiştirdi. TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek.

Böyle bir durumda emeklilere yüzde 13,31 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.

TCMB kasım anketine göre yeni zam hesabı:

Toplam enflasyon: %13,31

Oluşacak enflasyon farkı:% 7,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %19,78

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESABI

2026 Ocak dönemi için yüzde 13,31 zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.

Ancak nihai rakamın Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacağını unutmamak gerek.

İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni zam tablosu...