Giriş Tarihi: 15.11.2025 10:11
2026 EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU! En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı için yeni tahmin! 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlar için işte yeni hesap
Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk dört aylık artış oranı netleşirken gözler kasım ve aralık sonuçlarına çevrilmişken, Merkez Bankası tarafından yayımlanan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyonda beklentiler bir kez daha değişti. 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte yeni zam tablosu...