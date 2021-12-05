25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

"LİBYA, AFRİKA'NIN ANAHTARI KONUMUNDA"
DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Libya ilişkilerinin 500 yıla dayandığını belirterek, "Libya ile hem deniz yetki anlaşması hem de askeri iş birliği anlaşması yapılmıştı. Biz de iş adamları olarak bu yolcu gemisi seferlerinin başlaması için karar verdik. Libya'da kamu ve özel sektör iş birliği ile bu proje geliştirildi. Özellikle turizm, ticaret ve kültür anlamında çok faydalı bir proje."