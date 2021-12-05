Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 25 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi: Ve İzmir'e ulaştılar!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 16:27

25 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi: Ve İzmir'e ulaştılar!

25 yıllık aranın ardından Türkiye-Libya arasında başlatılan yolcu gemi seferlerinde ilk gemi İzmir'e ulaşarak Alsancak Limanı'na demirledi. Haftada bir kez olarak sürdürülecek gemi seferlerinden ilkinde 112 yolcu İzmir'e geldi. Gemi seferlerine Libya vatandaşlarından yoğun talep olduğu ifade edildi.

DHA
25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

Libya ile Türkiye arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl aradan sonra tekrar başladı. Çarşamba günü Libya'nın Misrata kentinden denize aşılan gemi, bugün saat 09.00 sıralarında İzmir'e ulaştı. Kevalay Queen isimli 810 yolcu, 370 araç ve bin 700 ton yük taşıyabilen gemi, içerisinde bulunan 112 yolcusuyla Alsancak Limanı'na demirledi.

25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

Gemi içerisinden bulunan yolculara ilk olarak PCR testi uygulandı. Testlerin sonuçlanmasının ardından yolcular, limandan ayrılarak konaklayacakları otellere ayrıldı. Türkiye-Libya arasında gemi seferlerinin haftada bir kez olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

"LİBYA, AFRİKA'NIN ANAHTARI KONUMUNDA"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Libya ilişkilerinin 500 yıla dayandığını belirterek, "Libya ile hem deniz yetki anlaşması hem de askeri iş birliği anlaşması yapılmıştı. Biz de iş adamları olarak bu yolcu gemisi seferlerinin başlaması için karar verdik. Libya'da kamu ve özel sektör iş birliği ile bu proje geliştirildi. Özellikle turizm, ticaret ve kültür anlamında çok faydalı bir proje."

25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

"Bu projeyle iki ülkenin 500 yıllık kardeşliğini canlandıracağız. Libya ile bu sene ticari hacmimiz 2.6 milyar dolar seviyelerinde. Bunun yıl sonunda 3 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. 7 milyon nüfuslu Libya, 300 milyona hitap ediyor. Libya, Afrika'nın anahtarı konumunda. Bizim hedefimiz ise 10 milyar doların üstündedir. Şu anda bu hedefler için ilk gemi seferi yapmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

LİBYA VATANDAŞLARINDAN TALEP FAZLA

Libya Kevalay Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mecihi de Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "25 yıl sonra bu seferleri yeniden başlatmanın gururunu yaşıyoruz. 3 gün önce gemi Libya'dan hareket ettiği zaman bir bayram havası yaşandı. Biz bu ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda haftada bir sefer yapacağız ama muhtemelen yaz aylarına doğru Libya'daki taleplere göre bu seferleri daha da sıklaştıracağız inşallah. "

SON DAKİKA