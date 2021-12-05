25 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye geldi: Ve İzmir’e ulaştılar!

LİBYA VATANDAŞLARINDAN TALEP FAZLA

Libya Kevalay Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mecihi de Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "25 yıl sonra bu seferleri yeniden başlatmanın gururunu yaşıyoruz. 3 gün önce gemi Libya'dan hareket ettiği zaman bir bayram havası yaşandı. Biz bu ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda haftada bir sefer yapacağız ama muhtemelen yaz aylarına doğru Libya'daki taleplere göre bu seferleri daha da sıklaştıracağız inşallah. "