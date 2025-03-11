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Haberler Galeri 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:29

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi, milyonlarca memurun dikkatle takip ettiği konuların arasında yer alıyor. Meclis'te devam eden çalışmalar kapsamında, kamu çalışanları ve emekli memurların maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyelerinde önemli değişiklikler öngörülürken ek gösterge için de gündem takip ediliyor. Daha önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, düzenlemenin memurlar için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtmişti. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor, kimler bu düzenlemeden yararlanabilecek?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

3600 ek gösterge çalışmalarında gözler Meclis gelişmelerine yöneldi. Ek göstergeden 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanması beklenirken yaklaşık 6 milyon kamu görevlisini ilgilendiren düzenlemeyle ilgili Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Meclis'te henüz 3600 ek gösterge ile ilgili hayata geçirilen bir düzenleme bulunmuyor.

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?
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