Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
14:29
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM GELİŞMELERİ: 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor?
3600 ek gösterge düzenlemesi, milyonlarca memurun dikkatle takip ettiği konuların arasında yer alıyor. Meclis'te devam eden çalışmalar kapsamında, kamu çalışanları ve emekli memurların maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyelerinde önemli değişiklikler öngörülürken ek gösterge için de gündem takip ediliyor. Daha önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, düzenlemenin memurlar için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtmişti. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, düzenlemeyle ne amaçlanıyor, kimler bu düzenlemeden yararlanabilecek?