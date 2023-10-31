Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:24

5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A - 4B - 4C) SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını dile getirmişti. Emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilecek sorusu da yanıt bulurken, hali hazırda çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamayacak. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. SSK ve Bağkurlu vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemelerini bekliyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, konu hakkında detaylar