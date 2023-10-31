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Haberler Galeri 5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A - 4B - 4C) SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:24

5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A - 4B - 4C) SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını dile getirmişti. Emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilecek sorusu da yanıt bulurken, hali hazırda çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamayacak. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. SSK ve Bağkurlu vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemelerini bekliyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, konu hakkında detaylar

5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyururken, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar

5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

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5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C SSK, Bağkur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

ÇALIŞAN EMEKLİLER ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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