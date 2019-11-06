50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

"BOTAN KÖPRÜSÜ, 120 METRE YÜKSEKLİĞİNDEDİR"
Bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Şantiye Şefi Cezmi Avcı, projenin Bitlis, Hizan ile Siirt'in Pervari ilçesini birbirine bağlayacağını söyledi. Avcı, "Köprümüz art germeli dengeli konsol köprü olarak bölgede bir ilk. Botan Köprüsü, 450 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğindedir. Köprüde son imal aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki bir ay hava şartları elverişli olursa, köprüyü bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.