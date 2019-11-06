50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak

Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Şeflerin desteklenmesi, temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz."



