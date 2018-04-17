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500 bin Çinli 'ye gelecek

Giriş Tarihi: 17.04.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 10:18
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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Rezervasyon artışlarıyla turizmde eski ivmesini yeniden yakalayan , bu yıl yaklaşık yüzde 100 artışla 500 bine yakın Çinli turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

'nin sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşan uluslararası tanıtım ağı Home Turkey'in web sitesi arama istatistiklerinde Çinli turistin bu yıl ilk üçe yükselmesi tatil rotalarındaki eğilime işaret ederek, turizmcilerin beklentilerini teyit ediyor. Türkiye'nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca tanıtım yapacağı '2018 Çin'de Türkiye Yılı' etkinlikleri Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlıyor ve kutlamalara Bakan Numan Kurtulmuş start veriyor.

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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Çinli turistin seyahat tercihlerine yön veren tur operatörleriyle Pekin'de biraraya gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşmalarından olan 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'ndaki (COTTM) ulusal standının açılışını yaptı. Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, fuarda (COTTM) farklı renkleriyle Türkiye'yi tanıtacak 120 metrekarelik stand kuruldu.

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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Bakanı Kurtulmuş'un açılışını yaptığı standında Çin'in önde gelen tur operatörleri ağırlanacak.

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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Dünya turizm endüstrisinin profesyonellerini başkent Pekin'de biraraya getirecek olan büyük buluşmadaki standında turizm sektörümüzün temsilcileri de yer alacak.

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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Fuar alanına kurulacak LED ekranlarda çeşitli görsellerle 'nin tanıtılacağı fuarda oluşturulacak özel Troya köşesi ile '2018 Troya Yılı' tanıtımı da yapılacak.

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500 bin Çinli 'ye gelecek
500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Hat sanatçısı Kadir Sakoğlu ile Ebru Sanatçısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu da, standında, geleneksel el sanatlarımızdan örnekler sergileyecek.

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