500 bin Çinli Türkiye'ye gelecek

Türkiye'nin sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşan uluslararası tanıtım ağı Home Turkey'in web sitesi arama istatistiklerinde Çinli turistin bu yıl ilk üçe yükselmesi tatil rotalarındaki eğilime işaret ederek, turizmcilerin beklentilerini teyit ediyor. Türkiye'nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca tanıtım yapacağı '2018 Çin'de Türkiye Yılı' etkinlikleri Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlıyor ve kutlamalara Bakan Numan Kurtulmuş start veriyor.